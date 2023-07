Atención: ladrones apuntan a esta costosa pieza de automóvil eléctrico

Cuando Bob Schneiderman salió al camino de entrada de su casa en el centro de la ciudad de Los Ángeles una mañana reciente, notó que faltaba algo: el cable de carga de suma importancia para su automóvil eléctrico.

“No podía creerlo”, dijo Schneiderman al I-Team de NBC4 de la estación hermana NBC4. “No tenía sentido. Pensé que tal vez lo había dejado en alguna parte”.

Luego, siguiendo una corazonada, volvió a mirar su cámara de seguridad RING y notó que a las 5:22 a.m., un hombre que vestía una sudadera con capucha y una máscara llegó al camino de entrada, desconectó el cable de su automóvil, desconectó el otro extremo del enchufe de la pared exterior y se fue en bicicleta.

“Este tipo fue muy rápido”, dijo Schneiderman. “Era tan rápido en eso”.

Ahora hay más de 1 millón de vehículos eléctricos en California, y los costosos cables que se usan para cargarlos son un artículo atractivo para los ladrones, quienes los publican en sitios web populares de reventa o los venden como chatarra porque están llenos de costosos cables de cobre.

En aplicaciones como Nextdoor, personas de todo el sur de California publican videos que muestran a ladrones robando los cables de carga de los vehículos eléctricos, a menudo en unos 13 segundos o menos.

“Atrapé a un tipo en bicicleta tratando de robar mi cargador. Lo ahuyenté. Mientras tomaba vuelo, dejó caer su mochila y tenía otro cargador adentro”, publicó un residente de Los Ángeles en Nextdoor.

“Un tipo trató de entrar a mi auto [para robar el cable de carga]... pero un vecino lo detuvo. A las pocas semanas, a otros dos vecinos les quitaron el suyo”, publicó otro residente.

“Nunca me preocupé por cargar mi automóvil en la entrada. He tenido automóviles eléctricos durante ocho años y nunca tuve un problema”, dijo Schneiderman a NBC4.

Y reemplazar su cable robado costó $2,700, aunque los cables de carga para otros vehículos eléctricos cuestan menos.

Para proteger el cable de carga de su EV de los ladrones, la policía sugiere:

Trate de cargar su automóvil en un garaje cerrado, si es posible

Si no tiene un garaje, intente cargar su EV lejos de la vista hacia la calle

Si carga el vehículo en un camino de entrada, use un candado para asegurar un enchufe de pared exterior que se usa para enchufar el cable.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.