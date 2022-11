Policía acorrala a más de 500 conductores durante espectáculo ilegal de autos

La policía citó el domingo a más de 700 conductores y espectadores que participaban en un espectáculo ilegal de autos que provocó caos las calles de San José.

La actividad ilegal inició el sábado alrededor de las 10:00 p.m., cuando la policía recibió varios reportes de autos haciendo derrapes en el área de Virginia Street y 7th Street.

Autos quemando llantas, juegos pirotécnicos y cientos de personas grabando se encontraban en el lugar cuando llegó la policía y comenzaron a huir.

El caos reinó luego de que al menos 500 automóviles quedaran acorralados en Monterrey Avenue y Braham Avenue donde los oficiales comenzaron a inspeccionar uno por uno los vehículos.

Residentes del área resultaron afectados ya que no pudieron llegar a sus viviendas el sábado debido al operativo de la policía.

“No pude llegar aquí a mi casa so me tuve que ir a dormir a un hotel hasta que todo se calmara. Como hasta las 10:00 a.m., 11:00 a.m., (del domingo) dijeron que estaban dando el último ticket de los carros”, explicó Juan Papias, residente de San José.

Manuel, otro residente del lugar, aseguró que las carreras ilegales son comunes en el área.

“Ya van como 3 veces que lo hacen y es preocupante porque uno que tiene hijos, mi niña venía del trabajo y me tocó llamarle a decirle que no se acercara al área mientras pasaba esto y pues eso no debería ser así”, indicó Manuel.

Autoridades incautaron un arma fantasma que había sido abandonada en el mismo lugar donde una víctima también informó que le robaron un automóvil a punta de pistola.

Según el reporte de la policía de San José el operativo llevó a que decomisaran 19 autos con multas de $3,000 y $4,000, encontraron dos autos robados que habían sido abandonados y les dieron citación a 720 personas entre participantes y observadores.

De las 720 citaciones 89 fueron a menores de edad que estaban en el espectáculo ilegal.

“Me agrada que la policía está haciendo al respecto porque a lo mejor así los que quieren continuar haciendo eso les va a dar un poco de temor y van a frenar un poco y no hacerlo”, dijo Luz María Cruz, conductora.