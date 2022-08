Bomberos rescatan a una mujer de lo alto de una torre de electricidad

SACRAMENTO, California – Una mujer tuvo que ser rescatada de lo alto de una torre eléctrica por elementos de bomberos después de que escaló la estructura metálica la tarde de este lunes.

Los bomberos de Sacramento se movilizaron y pusieron a la mujer a salvo.

Sin embargo, el rescate no fue nada sencillo. La mujer, de origen ucraniano, no hablaba inglés y no respondía a las instrucciones de los bomberos.

Además, las autoridades dijeron que la mujer lucía asustada y desconcertada.

De acuerdo con las autoridades, la hazaña de la mujer, de 30 años, provocó que las calles cercanas a la torre fueran cerradas.