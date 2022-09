Acusan de asesinato a los padres de una niña que murió por una sobredosis de fentanilo

BRIGHTON, Colorado - Los padres de una niña pequeña que murió por envenenamiento con fentanilo el pasado 2 de enero fueron acusados formalmente por un gran jurado.

Este jueves, el fiscal del Distrito Judicial 17, Brian Mason, dijo que Alonzo Montoya, de 31 años, y Nicole Casias, de 30, están acusados ​​de asesinato en primer grado, abuso infantil con resultado de muerte y distribución de una sustancia controlada. Según la oficina del fiscal, los dos participaron en actividades de drogas ilícitas con la niña presente en el hogar antes y después de su muerte.

Montoya y Casias estuvieron involucrados en una empresa de narcotráfico antes, durante y después de la muerte de su hija, según la Fiscalía 17 del Distrito Judicial.

Según la acusación formal de la fiscalía, Montoya y Casias establecieron, operaron y mantuvieron esta empresa como su principal fuente de ingresos.

La pequeña de casi 2 años de Casias y Montoya murió por envenenamiento con fentanilo el 2 de enero de 2022. Las autoridades acudieron a la casa de la familia en South 7th Avenue en Brighton después de que se encontró que la niña no respondía y no respiraba. Los socorristas proporcionaron medidas para salvar la vida de la menor, pero no tuvieron éxito y la niña murió.

La oficina forense del condado Adams determinó que, en el momento de su muerte, la niña tenía en la sangre 10 veces la cantidad de fentanilo necesaria para matar a un adulto, dijeron las autoridades en un comunicado de prensa.

El gran jurado investigó y revisó las pruebas proporcionadas por North Metro Drug Task Force, el Departamento de Policía de Brighton y la Oficina del Fiscal de Distrito y emitió la acusación formal el 8 de septiembre. El nuevo caso se presentó formalmente en el Tribunal de Distrito del Condado de Adams el 20 de septiembre.

La fiscalía tiene programada una conferencia de prensa el jueves a las 2:00 p.m.