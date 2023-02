Policía termina la investigación sobre niño que disparó a maestra en escuela de Virginia

NEWPORT NEWS, Virginia — Detectives en la ciudad de Virginia donde un niño de 6 años le disparó a su maestra terminaron su investigación criminal y la entregaron a la oficina del fiscal local para su revisión, informó el martes el jefe de policía de Newport News.

Steve Drew habló sobre el caso durante un chat en vivo de Facebook, aunque ofreció pocos detalles.

El niño usó la pistola de 9 mm de su madre cuando disparó e hirió a la maestra Abby Zwerner mientras enseñaba su clase en Richneck Elementary el 6 de enero, indicó la policía.

Las autoridades también explicaron que el arma de la madre fue comprada legalmente. El abogado de los padres, James S. Ellenson, ha dicho que el arma estaba asegurada en un estante superior en el armario de la madre y tenía un seguro de gatillo.

Drew sostuvo que la investigación de su departamento fue entregada el martes por la mañana al fiscal local, conocido como el Fiscal del Commonwealth, quien determinará si se presentarán cargos.

“Entiendo totalmente que a la gente le gustaría tener un caso abierto y cerrado, eso no es lo que tenemos aquí”, señaló.

Drew describió una investigación complicada que involucró la coordinación de entrevistas con alumnos de primer grado, lo que requirió el permiso de sus padres, así como la experiencia de un psicólogo infantil. Los detectives también tuvieron que entrevistar a los maestros y hacer un seguimiento de varias pistas a medida que salía a la luz nueva información.

El abogado de Newport News Commonwealth, Howard E. Gwynn, dijo a The Associated Press que los detectives de la ciudad entregaron tres carpetas con información a su oficina. Esos archivos no incluyen las imágenes de la cámara corporal de docenas de policías que respondieron al tiroteo. Ese video también será revisado.

“Es mucha información y la revisaremos cuidadosamente como lo hacemos en todos los casos”, aseguró Gwynn.

Los expertos legales han dicho que aunque es teóricamente posible según la ley de Virginia acusar penalmente a un niño de 6 años, existen numerosos obstáculos para hacerlo y es muy poco probable que algún fiscal lo intente.

Pero los adultos podrían ser responsables. Por ejemplo, una ley de Virginia prohíbe dejar un arma cargada donde sea accesible por un menor de 14 años, un delito menor punible con una pena máxima de un año de prisión y una multa de $2,500.

El tiroteo ha conmocionado a Newport News, una ciudad constructora de barcos de unas 185,000 personas cerca de la bahía de Chesapeake. El sistema escolar instaló detectores de metales en la escuela donde ocurrió el tiroteo, mientras que el superintendente y un subdirector renunciaron.

Zwerner pasó casi dos semanas en el hospital antes de regresar a casa para continuar con su recuperación. Su abogado ha enviado al distrito escolar un aviso de que tiene la intención de demandar. También lo han hecho las familias de dos estudiantes de la escuela primaria.