Dueño de Tesla acepta reto de donar $6,000 millones para combatir el hambre, con una condición

TEXAS.- Elon Musk, la persona más rica del mundo, dice que vendería acciones de Tesla por valor de $6,000 millones y donaría las ganancias a la agencia de alimentos de las Naciones Unidas (WFP por sus siglas en inglés) si ésta institución pudiera mostrar cómo el dinero resolvería el problema del hambre en el mundo.

Su declaración se produjo después de que el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, David Beasley, desafiara a Musk, al fundador de Amazon, Jeff Bezos, y a otros multimillonarios en una entrevista de CNN la semana pasada, pidiéndoles que se pronuncien "de una vez por todas" para ayudar a acabar con el hambre.

En la entrevista, Beasley dijo que los multimillonarios podrían dar "$ 6,000 millones para ayudar a 42 millones de personas que literalmente van a morir si no los alcanzamos". "No es complicado", dijo.

Ese dinero sería aproximadamente el 2% de la fortuna de Musk, de casi $300,000 millones, según Forbes. Su riqueza y la fortuna de muchos multimillonarios estadounidenses ha crecido rápidamente durante la pandemia de COVID-19, gracias al aumento de las acciones y el valor neto de la vivienda, incluso más que antes de que atacara el virus.

El fundador de SpaceX publicó el domingo en Twitter: "Si el WFP puede describir en este hilo de Twitter exactamente cómo $ 6,000 millones resolverán el hambre mundial, venderé acciones de Tesla ahora mismo y lo haré".

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it.