LOS ÁNGELES, California - Cientos de bomberos asistieron a una ceremonia de graduación de la preparatoria en una poderosa muestra de apoyo a la hija de un colega asesinado a principios de esta semana en un tiroteo en una estación de bomberos en Santa Clarita.

La hija mayor de Tory Carlon, de 44 años, miembro del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles por más de dos décadas, recibió la chaqueta de trabajo de su padre antes de la ceremonia. La joven la tenía puestalcuando cruzó el escenario en College of the Canyons para aceptar su diploma de la Preparatoria Saugus.

"(Su) padre no podía estar aquí, así que estamos aquí", dijo el jefe del Batallón de Bomberos del Condado de Los Ángeles, Nick Berkuta.

Bomberos, compañeros de clase y otros en la audiencia gritaron y aplaudieron cuando se anunció el nombre de la joven que perdió a su padre en un trágico tiroteo en Santa Clarita.

Carlon murió y un capitán de bomberos resultó herido en una balacera desatada por otro compañero que estaba fuera de servicio en la Estación de Bomberos 81 en Agua Dulce, según las autoridades. El padre de tres hijas fue recordado como un hombre devoto que fue mentor de los bomberos más jóvenes.

El capitán de bomberos permanece hospitalizado en estado crítico, pero estable.

El presunto autor del tiroteo murió más tarde, aparentemente por un disparo autoinfligido, durante un enfrentamiento y un incendio en su casa a unas 10 millas de distancia en Acton, dijeron las autoridades.

Según la policía, el tiroteo se deseató tras una disputa en el lugar de trabajo.

Los estudiantes de la Preparatoria Saugus se ha enfrentado antes a este tipo de angustia. En 2019, un estudiante abrió fuego en un patio de la escuela, matando a dos compañeros de clase, de 14 y 15 años.

“Siempre hay gente que te ayuda y te apoya”, dijo Eileen Falah, madre de un estudiante de último año que se graduó.

