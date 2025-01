Trump busca suspender sentencia en caso de pago a Stormy Daniels por silencio

NUEVA YORK - Los abogados del presidente electo Donald Trump buscan suspender la sentencia de Trump en el caso de pago por silencio que está programada para el viernes, según un expediente judicial hecho público el lunes.

“No hay ninguna base legal para apresurarse a dictar sentencia en lugar de imponer una suspensión, aparte de la preferencia de DANY de que esto se haga antes de la toma de posesión del presidente Trump y antes de Nueva York, para que el fiscal de distrito Bragg pueda decirles a los votantes en su próxima elección que completó el caso”, argumentan los abogados. “El tribunal debería anular la audiencia de sentencia programada para el 10 de enero de 2025 y suspender todos los plazos posteriores en el caso hasta que las apelaciones de inmunidad del presidente electo Trump se resuelvan completa y definitivamente”.

Esto llega luego de que el viernes el juez Juan Merchán, que preside el caso, rechazó el intento de Trump de desestimarlo y dijo que la sentencia se llevará a cabo el 10 de enero, diez días antes de su toma de su posesión como el 47º presidente. El juez también señaló el viernes que Trump puede comparecer en persona o virtualmente para la sentencia y que no ordenará que vaya a prisión.

Trump asumirá el cargo el 20 de enero como el primer expresidente en ser condenado por un delito y el primer criminal convicto en ser elegido para el cargo.

“Si bien este Tribunal, como cuestión de derecho, no debe tomar ninguna determinación sobre la sentencia antes de darles a las partes y a los acusados ​​la oportunidad de ser escuchados, parece apropiado en este momento dar a conocer la inclinación del Tribunal a no imponer ninguna sentencia de encarcelamiento, una sentencia autorizada por la condena pero que el Pueblo reconoce que ya no considera una recomendación practicable”, escribió el juez en su fallo.

Merchan dijo que "una sentencia de liberación incondicional parece ser la solución más viable para asegurar la firmeza y permitir que el acusado ejerza sus opciones de apelación", pero no aceptaría la solicitud de Trump de anular el veredicto.

"Aquí, 12 jurados encontraron unánimemente al acusado culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales con la intención de defraudar, lo que incluía la intención de cometer u ocultar una conspiración para promover una elección presidencial por medios ilegales", escribió.

Trump fue declarado culpable en mayo de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales relacionados con un pago para silenciar a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels en los últimos días de las elecciones presidenciales de 2016.

"Anular este veredicto sobre la base de que los cargos no son suficientemente graves dado el cargo que el acusado ocupó y está a punto de asumir nuevamente, constituiría un resultado desproporcionado y causaría un daño inconmensurable a la confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho", escribió el juez.

De qué fue condenado Trump

Un jurado condenó a Trump en mayo por falsificar registros comerciales relacionados con un pago de $130,000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels en 2016. El pago fue para comprar su silencio sobre las afirmaciones de que tuvo relaciones sexuales con Trump.

Trump dice que no lo hicieron, niega haber actuado mal y sostiene que el procesamiento fue una táctica política destinada a dañar su última campaña.

Poco más de un mes después del veredicto, la Corte Suprema dictaminó que los expresidentes no pueden ser procesados ​​por acciones que tomaron mientras gobernaban el país, y los fiscales no pueden citar esas acciones ni siquiera para reforzar un caso centrado en asuntos puramente personales.

Los abogados de Trump citaron el fallo para argumentar que el jurado obtuvo algunas pruebas que no debería tener, como el formulario de declaración financiera presidencial de Trump y el testimonio de algunos asesores de la Casa Blanca.

Los fiscales no estuvieron de acuerdo y dijeron que la evidencia en cuestión era sólo “una porción” de su caso.

La condena penal de Trump fue la primera para cualquier expresidente. Dejó al mandatario de 78 años enfrentando la posibilidad de recibir castigos que van desde una multa o libertad condicional y hasta cuatro años de prisión.

El caso se centró en cómo Trump justificó el reembolso a su abogado personal del pago a Daniels.

El abogado, Michael Cohen, adelantó el dinero. Posteriormente lo recuperó mediante una serie de pagos que la empresa de Trump registró como gastos legales. Trump, para entonces en la Casa Blanca, firmó él mismo la mayoría de los cheques.

Los fiscales dijeron que la designación tenía como objetivo encubrir el verdadero propósito de los pagos y ayudar a encubrir un esfuerzo más amplio para evitar que los votantes escuchen afirmaciones poco halagadoras sobre el republicano durante su primera campaña.

Trump dijo que a Cohen se le pagó legítimamente por sus servicios legales y que la historia de Daniels fue suprimida para evitar avergonzar a la familia de Trump, no para influir en el electorado.

Trump era un ciudadano privado (hacía campaña para presidente, pero no fue elegido ni juró) cuando Cohen le pagó a Daniels en octubre de 2016. Era presidente cuando Cohen recibió el reembolso, y Cohen testificó que discutieron el acuerdo de pago en la Oficina Oval.

Trump ha estado luchando durante meses para revocar el veredicto y ahora podría intentar aprovechar su condición de presidente electo. Aunque fue juzgado como un ciudadano privado, su próximo regreso a la Casa Blanca podría impulsar a un tribunal a intervenir y evitar el espectáculo sin precedentes de sentenciar a un ex y futuro presidente.

Si bien instó a Merchan a rechazar la condena, Trump también ha estado tratando de llevar el caso a un tribunal federal. Antes de las elecciones, un juez federal dijo repetidamente que no a la medida, pero Trump apeló.

