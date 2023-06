Vendedor ambulante narra su calvario tras ser asaltado varias veces en el parque donde trabaja

PHOENIX - Isidro Reyes es un vendedor ambulante que fue asaltado en diferentes ocasiones mientras trabajaba en un parque de Maryvale, sin embargo, tiene un mensaje para quienes realizan el mismo trabajo.

Las altas temperaturas no han sido impedimento para que Isidro realice sus tareas diarias, pero la inseguridad en las calles no le permite trabajar con tranquilidad.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo San Antonio aquí.

Reyes ha desempeñado su labor de paletero desde que llegó al país hace más de 20 años y él camina más de 30 millas recorriendo vecindarios del oeste del Valle.

“Salgo en la mañana de la casa, pero no sé si voy a regresar”, dijo Reyes.

El incidente más reciente que sufrió Reyes fue el 25 de octubre de 2022 cuando estaba estacionado en el parque “Cielito” en Maryvale.

“Yo me tiré al piso y me arrodille, y cuando me pare me fui corriendo como culebra y él me apuntó con las dos manos la pistola”, dijo Reyes.

Según Reyes, los delitos contra los vendedores ambulantes van en aumento y aseguró que hasta el momento le han robado $100,000 de sus ganancias.

“Si ellos reportan el crimen, lejos de que los vayan a deportar, lejos de que te vayan a arrestar recibes beneficios. Tienes el beneficio de la Visa U para quedarte en Estados Unidos”, expresó José Guzmán de Víctimas de Crímen.

La policía de Phoenix dijo que no se han realizado arrestos en relación con el asalto a Reyes y también compartió algunos consejos para los vendedores ambulantes.

“Es bueno estar en grupos, también recomiendo que no tengan mucho dinero, si está recibiendo fondos tener a alguien en un carro que se pueda quedar con el dinero”, dijo Phil Krynsky, vocero de la Policía de Phoenix.

A pesar de los peligros, Reyes continúa vendiendo sus paletas con la esperanza de que algún día pueda encontrar tranquilidad