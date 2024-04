Universal Orlando anuncia fecha de apertura de DreamWorks Land, nuevo desfile y más

Entre un nuevo parque celestial, Epic Universe, y dos nuevos hoteles que se encuentran dentro del parque temático, Universal Orlando está repleto de anuncios emocionantes tanto para niños como para adultos.

Y las novedades no acaban ahí. Universal ha dado a conocer nuevos detalles sobre el muy esperado parque DreamWorks Land y una lista de experiencias nuevas y cautivadoras.

En la lista de nuevas experiencias que llegarán al parque de Florida figuran un nuevo espectáculo en las aguas de la laguna de Universal Studios, un show de proyección en el castillo de The Wizarding World of Harry Potter y una parada que dará vida a algunas de las películas más emblemáticas de Universal.

"Estas nuevas experiencias - unidas a las increíbles atracciones que hay actualmente en nuestros parques temáticos - permitirán a nuestros huéspedes crear recuerdos duraderos que harán que este verano sea realmente inolvidable", dijo Karen Irwin, Presidenta y Directora de Operaciones de Universal Orlando Resort.

Esto es lo que hay que saber sobre el nuevo entretenimiento de Universal y la fecha de apertura de DreamWorks Land:

¿Cuándo abrirá DreamWorks Land en Universal Orlando?

Los aficionados que esperaban con impaciencia la apertura de DreamWorks Land para sumergirse en el mundo de personajes como "Shrek" y "Kung Fu Panda", sólo tendrán que esperar un poco más.

Universal Orlando anunció que DreamWorks Land hará su debut oficial el 14 de junio en Universal Studios Florida.

Mientras tanto, los visitantes de los parques pueden prepararse para la apertura con mercancía especial protagonizada por los queridos personajes de DreamWorks, incluyendo nuevas varitas de burbujas interactivas inspiradas en Trolls de DreamWorks Animation y Jurassic World de Universal Pictures y Amblin Entertainment.

Espectáculo de proyección del castillo de Hogwarts en el Wizarding World de Harry Potter

The Wizarding World of Harry Potter se está volviendo un poco más mágico.

En algunas noches, los visitantes de The Wizarding World of Harry Potter - Hogsmeade podrán disfrutar de un nuevo espectáculo de proyección sobre el majestuoso fondo del castillo de Hogwarts, llamado Hogwarts Always.

El espectáculo en el parque de Islands of Adventure, que se estrena el 14 de junio, contará con cuatro finales diferentes que celebran cada casa de Hogwarts y personajes tan queridos como el profesor Dumbledore, Hagrid y el Sorting Hat (Sombrero Seleccionador).

Hogwarts Always - un nuevo e increíble espectáculo de proyección que llevará a los visitantes en un viaje a través de momentos icónicos de un año escolar en Hogwarts. (Foto de Universal Orlando/NBCUniversal)

Cinenacional: Espectacular sinfónico en Universal Studios

Islands of Adventure no es el único parque que contará con un espectáculo totalmente nuevo.

Un nuevo espectáculo nocturno, llamado CineStational: A Symphonic Spectacular, se estrenará el 14 de junio en las aguas de la laguna de Universal Studios Florida.

"El nuevo y estimulante espectáculo celebrará el poder emocional de la música aprovechando las partituras icónicas y las escenas de las películas más taquilleras que han inspirado las atracciones pasadas, presentes y futuras de Universal Orlando", dijo Universal en su comunicado de prensa.

El espectáculo contará con 228 fuentes que alcanzan hasta 131 pies, proyección 4K, una composición original y más de 600 drones. Los espectadores de Universal podrán ver y disfrutar de algunas de sus películas y personajes favoritos en el programa, como "Jaws", "Shrek", "How to Train Your Dragon" y "The Mummy".

Un nuevo espectáculo nocturno, llamado CineStational: A Symphonic Spectacular, se estrenará el 14 de junio en las aguas de la laguna de Universal Studios Florida. (Foto de Universal Orlando/NBCUniversal)

Nuevo desfile de Universal: Universal Mega Movie Parade

Por último, en la lista de la nueva oferta de entretenimiento de Universal se encuentra un desfile que celebrará algunas de las películas más emblemáticas de Universal, incluyendo el enorme Stay Puft Marshmallow Man de 16 pies en lo alto de la carroza de los "Ghostbusters", el colorido Caterbus y los arco iris gigantes en la vibrante carroza de los "Trolls", y una banda interpretando la icónica música de la película "Jaws"

El desfile de día, que se estrenará el 3 de julio, combina 13 carrozas totalmente nuevas, casi 100 artistas -entre bailarines, patinadores, zancudos, artistas del poi y mucho más- y efectos especiales. Si has comprado las varitas de burbujas de Universal, también podrás interactuar con algunas carrozas del Universal Mega Movie Parade.

Nuevos productos en la Summer Tribute Store de Universal

También se van a introducir algunos cambios en la Summer Tribute Store de Universal Orlando. Según Universal, la tienda complementará la nueva experiencia del desfile y contará con salas temáticas, productos y sesiones fotográficas inspiradas en algunas de las películas que se verán en el Universal Mega Movie Parade.

Universal dijo que dará a conocer más detalles sobre los nuevos parques y espectáculos en los próximos meses. Puedes ver más sobre lo nuevo de los parques temáticos para 2024 aquí.