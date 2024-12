Declaran no culpable a Daniel Penny por la muerte de Jordan Neely en Nueva York

NUEVA YORK -- Daniel Penny fue absuelto el lunes del cargo de homicidio por negligencia criminal en la muerte por estrangulamiento de Jordan Neely, un hombre sin hogar de 30 años con antecedentes de enfermedad mental cuyos últimos momentos en un tren del metro de la Ciudad de Nueva York fueron captados en un video de un transeúnte que desencadenó semanas de protestas y captó la atención nacional.

La decisión, tomada en el quinto día de deliberaciones, se produjo después de que el jurado llegara a un punto muerto el viernes sobre el cargo más grave de homicidio involuntario, lo que llevó al juez a desestimarlo. Penny enfrenta hasta cuatro años de prisión.

Al jurado anónimo, compuesto por siete mujeres y cinco hombres, se le dijo antes de comenzar a deliberar que debían llegar a una decisión unánime sobre el cargo principal de homicidio en segundo grado antes de pasar a considerar el homicidio por negligencia criminal. Pero el juez Maxwell Wiley cambió esa orden el viernes después de que los jurados enviaran dos veces una nota diciendo que no podían llegar a un acuerdo.

El juez también había dado instrucciones a los jurados antes de comenzar a deliberar para que decidieran si las acciones de Penny causaron la muerte de Neely y, de ser así, si había actuado de manera imprudente e injustificada.

Neely, un eximitador de Michael Jackson, había estado gritando y actuando de manera errática cuando subió a un tren subterráneo en Manhattan el 1 de mayo de 2023. Despotricó sobre tener hambre y sed y dijo que quería regresar a la cárcel y que no le importaba si vivía o moría, testificaron los testigos. Penny, de 26 años, exinfante de marina y nativo de Long Island, le aplicó a Neely una llave de estrangulamiento que, según los fiscales, duró casi seis minutos.

Un médico forense de la Ciudad de Nueva York dictaminó que Neely murió por la compresión en el cuello como resultado de la llave de estrangulamiento.

Los abogados de Penny dijeron a los jurados que intervino porque creía que Neely podría atacar a otros pasajeros y que solo tenía la intención de sujetarlo hasta que llegara la policía, lo que Penny también le dijo a la policía. También argumentaron que Neely no murió por la llave de estrangulamiento y que era imposible medir cuánta presión había aplicado Penny.

Un patólogo forense contratado por la defensa testificó que Neely murió por una combinación de esquizofrenia, marihuana sintética, anemia falciforme y la lucha por estar bajo el control de Penny. Pero la médica forense que realizó la autopsia a Neely, la Dra. Cynthia Harris, dijo a los jurados que su opinión médica era “que no hay explicaciones alternativas razonables” para su muerte y que las propuestas por la defensa eran “tan improbables que se equiparan con la imposibilidad”.

Durante el contrainterrogatorio, uno de los abogados de Penny, Steven Raiser, intentó poner en duda el testimonio de Harris sobre cómo ella y sus colegas habían llegado a una decisión unánime sobre la causa de la muerte de Neely. Raiser sugirió que no habían considerado todos los hechos antes de tomar esa determinación.

Volvió a abordar esa afirmación en su alegato final la semana pasada.

“Les sostengo que hubo una prisa por juzgar, basada en algo que no era la ciencia médica”, dijo a los jurados.

El caso dividió a la gente de Nueva York —y más allá— en algunos casos en función de líneas políticas y raciales. Neely era negro. Penny es blanca. Algunas personas vieron a Penny como cruel y sus acciones como criminales, mientras que otras dijeron que fue desinteresado en su intento de proteger a los demás pasajeros.

El caso también estimuló debates sobre la seguridad dentro del sistema de metro de la ciudad y las fallas en abordar la falta de vivienda y las enfermedades mentales, ambas con las que Neely había luchado. Jumaane Williams, un demócrata negro que es el defensor público de la ciudad de Nueva York, estuvo entre los que cuestionaron por qué la policía dejó ir a Penny después de interrogarlo en una comisaría horas después del asesinato de Neely. La representante de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez, también demócrata, dijo que Neely había sido "asesinado". Republicanos prominentes como el gobernador de Florida Ron DeSantis y Matt Gaetz elogiaron a Penny y promovieron una recaudación de fondos para su fondo legal, que ha recaudado más de $3 millones. Su equipo de defensa incluye a Thomas Kenniff, un republicano que se postuló sin éxito para fiscal de distrito de Manhattan en 2021. Vickie Paladino, una concejal republicana de la ciudad de Queens, asistió a los argumentos finales de la semana pasada en apoyo de Penny.

Los fiscales no cuestionaron que las acciones de Neely en el tren asustaron a muchos de los pasajeros o que estaba bajo los efectos de cannabinoides sintéticos, que se encontraron en su organismo. En su declaración de apertura, Dafna Yoran, fiscal adjunta de la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan, dijo que Neely había "exigido ser visto" y que a pesar de que no había tocado a nadie y no había mostrado un arma ni amenazado con usar una, muchas personas en el vagón del metro estaban asustadas de lo que pudiera hacer.

Ella ha dicho que la "intención inicial de Penny era incluso loable", pero que fue imprudente cuando continuó estrangulando a Neely incluso después de que no representaba ninguna amenaza, incluso después de que las puertas del tren se abrieron en la siguiente estación y los pasajeros pudieron salir. Durante parte de ese tiempo, dijo y el video mostró que otros dos hombres ayudaron a sujetar a Neely. Uno de esos hombres testificó que creía que Penny había mantenido la llave de estrangulamiento durante demasiado tiempo. A veces, dijo, incluso ignoró las súplicas de los transeúntes para que dejara ir a Neely. En su alegato final, Yoran dijo que “nadie tenía que morir” y que Penny no estaba justificado en su uso de fuerza física letal.

“Obviamente no se puede matar a alguien porque está loco y despotrica y parece amenazador”, dijo Yoran a los jurados en su alegato final. “No importa lo que esté diciendo”.

También dijo que Penny “podría haber sujetado fácilmente” a Neely “sin estrangularlo hasta la muerte”.

En su alegato final, Raiser instó a los jurados a imaginar que estaban en el tren el día que subió Neely “llenos de rabia y sin miedo a las consecuencias”.

“Con usted sentado como está ahora en este espacio tan reducido, mirando al señor Neely”, dijo. “Tiene muy poco espacio para moverse y ningún lugar al que correr”.

“Danny”, como los abogados defensores se refirieron a Penny durante todo el juicio, “arriesgó su vida” y dio un paso al frente en ausencia de la policía, dijo Raiser.

Pero Yoran cuestionó la descripción de Penny como una pasajera del metro abnegada y benévola. En su declaración de apertura, dijo que Penny no reconoció la humanidad de Neely. Continuó esa línea en su alegato final, reproduciendo un vídeo de Penny refiriéndose dos veces a Neely como un “adicto al crack” en una entrevista con la policía y diciéndoles a los jurados que nunca preguntó por la condición de Neely.

“Hay algo más que falta de manera evidente en su declaración. Cualquier arrepentimiento. Cualquier remordimiento. Cualquier autorreflexión”, dijo. Añadió: “Nunca expresa ningún pesar por la muerte del hombre”.

Durante las deliberaciones, los jurados pidieron volver a ver los vídeos de los transeúntes de Penny sujetando a Neely, los vídeos de la cámara corporal de los agentes que acudieron y el vídeo de la posterior entrevista de Penny con dos detectives de la policía en una comisaría. También pidieron volver a escuchar el testimonio del médico forense sobre la emisión de un certificado de defunción antes de que se completaran los informes toxicológicos completos de Neely. También pidieron que el juez volviera a leer las definiciones de imprudencia y negligencia criminal y que las tuviera por escrito.

Penny decidió no testificar. Durante el juicio, que comenzó el 1 de noviembre, los jurados escucharon a más de 40 testigos: pasajeros del metro que presenciaron cómo Penny sujetaba a Neely, agentes de policía que acudieron a la escena, un instructor del Cuerpo de Marines que le enseñó a Penny varias llaves de estrangulamiento, los dos patólogos, un experto en psiquiatría y seis testigos de carácter, entre los que se encontraban dos marines, la madre de Penny y una de sus hermanas.

El miércoles, el padre de Neely, Andre Zachery, demandó a Penny acusándolo de contacto negligente, agresión y agresión física que causaron la muerte de Neely. La demanda civil se presentó en la Corte Suprema del estado de Nueva York, un tribunal de primera instancia en el estado de Nueva York.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés por Janelle Griffith para NBC news.