Hallan culpable a acusado de embestida mortal durante desfile en Wisconsin

MADISON, Wisconsin — Este miércoles, el jurado encontró culpable a Darrell E. Brooks culpable de seis cargos de homicidio intencional en primer grado en conexión a la muerte de seis personas al conducir una camioneta SUV hacia un desfile de Navidad el año pasado.

Brooks se enfrenta a cadena perpetua obligatoria tras ser declarado culpable en los cargos de homicidio.

El hombre también enfrenta otros 70 cargos, incluyendo peligro imprudente a la seguridad usando un arma peligrosa en primer grado. Cada cargo de peligro imprudente conlleva una sentencia máxima de 17 años y medio de prisión.

Esto fue luego de que en la noche del martes comenzara el jurado con las deliberaciones y reanudaran en la mañana de este martes. El juicio tuvo una duración de un mes.

La fiscal de distrito del condado Waukesha, Susan Opper, se centró el martes en la intención de Brooks durante sus argumentos finales. El hecho de que no se detuviera después de golpear a la primera persona en el desfile muestra que tenía la intención de matar gente, dijo.

“Simplemente deja de conducir. Eso es todo. Es realmente así de simple. Ninguna persona tuvo que resultar herida ese día si simplemente hubiera dejado de conducir”, dijo Opper. “Él atravesó a 68 personas diferentes. Sesenta y ocho. ¿Cómo puedes golpear uno y seguir adelante? ¿Cómo puedes golpear dos y seguir adelante? ¿Cómo puedes golpear tres y seguir adelante? No lo desconcertó ni un poco. Siguió adelante hasta que llegó al final y no había más cuerpos a los que golpear”.

Concluyó sus comentarios reproduciendo un video de lo que dijo que era “la carnicería” que Brooks causó en el desfile.

Brooks inicialmente se declaró no culpable por motivos de enfermedad mental, pero luego retiró la declaración en septiembre sin explicación. Apenas unos días antes de que comenzara su juicio el 3 de octubre, despidió a sus defensores públicos y eligió representarse a sí mismo.

Pasó todos los días del juicio discutiendo con Dorow, negándose a reconocer su propio nombre e insistiendo en que el estado no tiene jurisdicción sobre él. Varias veces, el juez hizo que los alguaciles lo trasladaran a otra sala del tribunal donde podía ver los procedimientos a través de un video, pero ella podía silenciar su micrófono cuando se volvía disruptivo.

La jueza le permitió dar sus argumentos finales al jurado en persona el martes. Trató de argumentar que el SUV había sido retirado del mercado debido a un mal funcionamiento del acelerador. Después de que Opper se opusiera —un inspector de vehículos de la Patrulla Estatal de Wisconsin testificó anteriormente en el juicio que el vehículo funcionaba bien, incluidos los frenos— sugirió que el conductor podría haber entrado en pánico. Señaló que algunos testigos declararon que escucharon el claxon de la camioneta.

No reconoció del todo que él era el conductor, pero dijo que, por la noche, cuando está solo en su celda, a menudo pregunta cómo sucedió “esto”. Pero nunca se ha preguntado si “esto” fue intencional porque sabe que no lo fue. No explicó a qué se refería con la palabra “esto”.

“A lo largo de este año me han llamado muchas cosas”, dijo Brooks. “Y para ser justos, soy muchas cosas. Un asesino no es uno de ellos.

“Tiene que mirarse en el espejo, señor Brooks”, dijo Opper durante su refutación. “Tus acciones son las de un asesino.”

Los fiscales alegaron que Brooks se peleó con su exnovia en las calles de Waukesha cuando el desfile comenzaba el 21 de noviembre, huyó en su camioneta y la condujo hacia el desfile. Opper le dijo al jurado que no sabe por qué Brooks ingresó al desfile, aparte de que estaba enfurecido.