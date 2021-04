“Es seguridad, no supresión del votante”: Vicegobernador defiende propuesta SB7

AUSTIN, Texas- El vicegobernador de Texas, Dan Patrick, defendió este martes la propuesta del Senado SB7 y afirmó que se trata de "seguridad del votante y no supresión del votante."

"Estoy cansado de las mentiras. Nada ha cambiado de las elecciones tempranas, nada ha cambiado del día de las elecciones y tampoco ha cambiado lo del voto por correo para adultos mayores y para personas con discapacidad," expresó el vicegobernador.

Opositores a la SB7 han dicho que la propuesta limita horarios de operación en las casillas, elimina la opción de votar por autoservicio y denuncian cambios al proceso de voto por correo.

Patrick salió a la defensa de la propuesta asegurando que los cambios al proceso de voto por correo es para hacerlo con menos restricciones en cuestión de la comparación de firmas. "En vez de requerir la verificación de dos firmas de los últimos seis años, se requerirá solo una firma con más años que eso," sostuvo Patrick.

También dijo que no se está reduciendo la cantidad de ubicaciones para votar, sino que se están estandarizando y comentó que la cantidad de lugares dependerá de cuántos votantes elegibles hay en el área.

En su mensaje, Patrick criticó a American Airlines, a las Grandes Ligas del Béisbol y a otras corporaciones de "inmiscuirse en política". Dio como ejemplo la decisión de las Grandes Ligas de mover su Juego de Estrellas de Atltanta a Denver por la nueva ley electoral de Georgia.

Además, Patrick afirmó que un representante de American Airlines llamó su oficina para avisar que públicamente se iban a oponer a la propuesta de ley SB7 sin supuestamente haber leído el documento legislativo.

"¿Entonces nos estás llamando para decirnos que no es nada personal en contra del vicegobernador o del gobernador o de los 18 miembros que votaron por la propuesta, pero nos estás criticando por suprimir el voto y ni tan siquiera has leído el documento? Pues, déjame decirte señor American Airlines, ¡yo lo tomo personal! Estás cuestionando mi integridad y la integridad del gobernador y la integridad de los 18 republicanos que votaron por esto. Cuando sugieres que estamos intentando suprimir el voto, en esencia y entrelínea, nos estás llamando racistas y ¡eso no se va a tolerar! ¡eso no se va a tolerar! Tienes derecho a tu opinión, pero al menos lee la propuesta," manifestó Patrick.

El vicegobernador indicó que surgió la necesidad de hacer la SB7 porque "la gente en Estados Unidos ha perdido la fe en sus elecciones, en los resultados, y tenemos que resolver ese problema en este país y en este estado."

Esto es lo que dijo el vicegobernador Patrick lo que hará la SB7: