Un milagro en video: policías le salvan la vida a bebé que dejó de respirar en su cuna

NUEVA YORK -- Un pequeño bebé está vivo de milagro luego de que oficiales de policía de Nueva York le salvaron la vida en El Bronx.

Todo empezó el miércoles 6 de septiembre en la mañana cuando la madre del bebé, que nació prematuro, se acercó a la cuna para amamantarlo como de costumbre, pero en esta ocasión el pequeño parecía que no estaba respirando. Fue en ese momento que llamaron al 9-1-1 para pedir ayuda.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo San Antonio aquí.

Los oficiales Orlando Bryan y Derick Dilone llegaron al lugar y vieron que al ver que los paramédicos aún no se aparecían, por lo que empezaron a realizarle reanimación cardiopulmonar (RCP) en una lucha contra el reloj.

“Recibimos una llamada que un bebe no estaba respirando”, dijo el uniformado Dilone. “Yo corrí para arriba y cuando yo llegué, agarré al bebe y empecé haciendo RCP”, agregó.

Cámaras corporales del oficial grabaron todo el momento.

“Lo puse en una mesa y con los dedos míos yo hice RCP, pero todavía no era completo porque no estaba llorando. La ambulancia no estaba ahí todavía. Entonces, [decidimos que] vamos a llevar al bebé para el hospital nosotros mismos. Lo cogimos, pero cuando llegamos al primer piso, la ambulancia estaba ahí”, señaló Dilone.

La madre de la criatura agradeció a los policías por haber salvado a su hijo en un acto milagroso.

Se espera que el pequeño se recupere pronto y salga del hospital.