La polémica decisión de los diarios de EEUU de no apoyar candidatos: ¿quién pierde?

El número de periódicos que respaldan a un candidato presidencial ha disminuido al agravarse los problemas financieros de la industria en las últimas dos décadas, en parte porque los propietarios consideran que no tiene sentido alienar a algunos suscriptores en un momento políticamente polarizador.

Sin embargo, en la última semana, The Washington Post y Los Angeles Times han enfurecido a los lectores por la razón opuesta: al decidir no declararse a favor de ningún candidato.

La controversia por ambas decisiones continuó el lunes, con el propietario del Post, Jeff Bezos, tomando el paso inusual de defender públicamente la medida en las columnas de su propio periódico. Tres miembros del consejo editorial del Post renunciaron a sus cargos y algunos periodistas rogaron a los lectores que no expresaran su desaprobación cancelando sus suscripciones. Ya muchos miles lo han hecho.

Bezos, en una nota para los lectores, dijo que era una cuestión de principios abandonar la política de respaldar a algún candidato. La mayoría de la gente ni les hace caso a esos editoriales y muchos más bien lo ven como una señal de sesgo, dijo. Sus comentarios aparecieron horas después de que NPR informara que más de 200,000 personas habían cancelado sus suscripciones al Washington Post.

Si el informe de NPR es cierto, sería un golpe sorprendente para un medio que perdió dinero y redujo personal a pesar de tener más de 2.5 millones de suscriptores el año pasado. Una portavoz del Post no quiso comentar sobre el informe.

Lectores cancelaron su suscripción

El Los Angeles Times ha reconocido la pérdida de miles de suscriptores debido a su propia decisión.

Ambos periódicos habían preparado editoriales apoyando a la demócrata Kamala Harris. Sin embargo, a instancias de Bezos (en el Post) y Patrick Soon-Shiong (en el Los Angeles Times), decidieron no declararse a favor de ningún candidato. El editor del Post, Will Lewis, lo llamó “una declaración en apoyo de la capacidad de nuestros lectores para tomar sus propias decisiones”.

Al anunciar sus decisiones a dos semanas de las elecciones, sin embargo, los periódicos quedaron vulnerables a críticas de que solo estaban tratando de no enfurecer al republicano Donald Trump en caso de que Trump gane. “Parecía que no estaban tomando una decisión principista”, dijo John Woolley, codirector del Proyecto Presidencia Americana en la Universidad de California-Santa Bárbara.

El editor retirado del Post Martin Baron, en redes sociales, dijo que la decisión mostraba “una falta de agallas perturbadora en una institución famosa por su valentía” y que Trump lo vería como una invitación adicional para intimidar a Bezos.

¿Desde cuándo los diarios apoyan candidatos?

En el siglo XIX, los periódicos eran marcadamente partidistas tanto en sus páginas de noticias como en sus editoriales. Incluso cuando la tendencia hacia la imparcialidad se afianzó en el siglo XX, las páginas editoriales siguieron siendo opinativas y las dos funciones se mantenían separadas.

Tan recientemente como en 2008, 92 de los 100 periódicos más grandes de la nación respaldaron ya sea al demócrata Barack Obama o al republicano John McCain para presidente. Pero para 2020, solo 54 hicieron una elección entre Trump y Joe Biden, según el proyecto presidencia. Woolley dijo que este año hay incluso menos y que no planean contar.

Los estudios encontraron que los lectores prestaban poca atención a los editoriales de respaldo y, en un mundo digital, muchos no entendían la distinción entre noticias directas y editoriales. En muchos casos, los propietarios le quitaron la decisión a los editores. En un momento en que el negocio de las noticias está en aprietos, no quieren dar a los lectores una excusa para irse.

“Realmente no quieren molestar o enfadar a las personas a quienes no les gustará su respaldo”, dijo Rick Edmonds, analista de negocios de medios en el Instituto Poynter, un think tank de periodismo. “La solución es simplemente no hacerlos”.

Eso no parece haber funcionado en periódicos de dos grandes áreas metropolitanas con poblaciones liberales. El Post, bajo la dirección de Baron durante la administración Trump, vio cómo su circulación aumentaba con una cobertura política agresiva que frecuentemente enfurecía al expresidente.

Enviaron cientos de comentarios de ira al Post

Además de Baron, la decisión fue denunciada por las leyendas del periodismo de la era Watergate, Bob Woodward y Carl Bernstein. Los columnistas Robert Kagan y Michele Norris dijeron que estaban renunciando al periódico en protesta. Tres de los nueve miembros del consejo editorial del Post dijeron que estaban dejando ese rol.

En el oeste, una escritora editorial de Los Angeles Times, Karin Klein, escribió en el Hollywood Reporter que estaba renunciando al periódico. Klein dijo que, aunque Soon-Shiong tenía derecho a imponer su voluntad sobre la política editorial, al hacerlo tan tarde en la campaña estaba efectivamente expresando lo contrario de la neutralidad que afirmaba buscar.

De hecho, el tiempo fue el único arrepentimiento que Bezos expresó. “Desearía que hubiéramos hecho el cambio antes de lo que lo hicimos, en un momento más alejado de las elecciones y las emociones en torno a ellas”, escribió. “Eso fue una planificación inadecuada, y no una estrategia intencional”.

En un artículo sobre la continua controversia en el sitio web del Post el lunes, más de 2,000 personas dejaron comentarios, muchos de ellos diciendo que se iban. Incluso la excongresista republicana Liz Cheney dijo que estaba cancelando.

“Por lo que he visto en los últimos días, el periódico está escuchando muy claramente a sus suscriptores”, dijo el crítico de medios del Post, Erik Wemple, durante una charla en línea el lunes.

Hay preocupación por los periodistas

Las protestas han dejado a algunos periodistas alarmados, preocupados de que ellos y sus colegas serán los perjudicados al final. El sindicato que representa a los trabajadores de Los Angeles Times emitió un comunicado la semana pasada que “antes de que presiones ese botón de ‘cancelar’”, reconoce que las suscripciones ayudan a financiar los salarios de cientos de periodistas.

“Cuantas más cancelaciones haya, más empleos se perderán y menos buen periodismo habrá”, escribió el columnista del Post, Dana Milbank.

Sería mejor, dijo un comentarista en el sitio web del periódico el lunes, boicotear Amazon —fundada por Bezos— que el Washington Post.

Milbank dijo que también estaba enfadado por la decisión. Ayudó a organizar una carta de protesta que algunos de los columnistas del periódico firmaron. Pero señaló que, excepto por la decisión de no hacer editotriales de respaldo político, no ha visto ninguna evidencia de que Bezos interfiera en las operaciones editoriales del Post.

“Durante los últimos nueve años, he estado etiquetando a Trump como racista y fascista, añadiendo más pruebas cada semana, y ni una sola vez me han silenciado”, escribió. “Nunca he conocido ni hablado con Bezos”.

El propietario dijo tanto en su columna. “Los desafío a encontrar un solo caso en esos 11 años donde haya influido en alguien en el Post a favor de mis propios intereses”, escribió. “Eso no ha ocurrido”.

Algunos periódicos están desafiando la tendencia de no hacer esos editoriales. The Oregonian, por ejemplo, revirtió su decisión después de mantenerse neutral en 2012 y 2016. “Escuchamos la decepción de la comunidad sobre nuestra idea de no respaldar a nadie", escribió la editora Therese Bottomly en respuesta a una pregunta de Edmonds de Poynter.

En Cleveland, el editor de Plain Dealer, Chris Quinn, sondeó a su consejo editorial sobre si hacer un respaldo presidencial. “No nos hacemos ilusiones de que nuestro respaldo presidencial vaya a influir en los votantes”, escribió Quinn. “Si no vamos a impactar a los votantes, ¿por qué publicar algo que enfadará a la mitad de nuestra audiencia?”

Él emitió el voto decisivo. The Plain Dealer respaldó a Harris. Quinn había planteado la pregunta por mensaje de texto a algunos de sus lectores. Sentían que negarse a publicar un editorial sería una traición o un acto de cobardía, escribió.

“Eso fue suficiente para mí”, escribió Quinn. “Nuestro deber es con los lectores”.