De la alegría al horror: familia hispana denuncia brutal ataque en SeaWorld

SAN DIEGO, California - Una familia del norte del condado aseguró que vivió un horror cuando visitó SeaWorld en San Diego, y acusó al parque de diversiones de no haber hecho nada.

"Lo que hizo fue poner sus rodillas encima de mis hombros, no pude moverme, me inmovilizó completamente, ella sabía lo que hacía, tenía esa experiencia", dijo una madre de familia que asegura haber sido víctima de un ataque en el parque temático y que prefirió ocultar su identidad.

Momentos de terror, aseguró esta madre y padre, que vivieron en el sitio menos esperado, SeaWorld, mientras hacían fila en una de las atracciones.

"Un muchacho se voltea y me dice, 'are you looking at me?'", comentó el padre. "Y le dije 'no te estoy viendo a ti, no tengo intención de verte'", relató el esposo y padre de familia.

Él aseguró que se trataba de un hombre de aproximadamente 30 años.

“Y se viene contra mí, y yo cargando a mi niña de 2 años me empieza a aventar golpes, sentí que iba cayendo al suelo, no sé cómo cayó mi niña pero se sintió el golpe muy fuerte en la cabeza, yo me acuerdo haberla abrazado así en el piso y este muchacho me pega y caigo al suelo", contó el padre.

De acuerdo a este padre de familia, su atacante iba acompañado de dos mujeres, quienes golpearon a su esposa.

"Me estaban atacando entre dos mujeres, caí en el piso y la mujer me estaba ahorcando no como una persona normal pero de aquí de la parte de mis huesos, temí por mi vida, me faltaba el aire no podía respirar", dijo la mujer.

Golpes que aseguraron duraron de ocho a 10 minutos, y de los que según esta pareja, eran testigos decenas de personas en la fila de la atracción, así como empleados de SeaWorld.

"Seguridad, nunca llegó de parte de SeaWorld a ayudarnos", dijo la pareja.

TELEMUNDO 20 contactó a SeaWorld, quien respondió:

“A principios de este mes, un empleado del parque fue testigo de un altercado que involucró a los invitados. De acuerdo con los protocolos de seguridad del parque, el empleado notificó rápidamente a la seguridad del parque. Nuestro equipo de seguridad trabajó con las autoridades locales para abordar la situación. La seguridad de nuestros huéspedes y personal es siempre nuestra principal prioridad.

Como parte de nuestro compromiso con la seguridad, no hablamos públicamente sobre los procedimientos o equipos relevantes que tenemos implementados".

"No puedes permitir una situación en donde alguien está siendo herido y que no intervenga seguridad", aseguró Ron Tavakoli, abogado de la familia, quien fue contratado para buscar justicia a los golpes y rasguños en la cara, brazos y piernas, y cabeza, de esta pareja que terminó en el hospital.

La pareja aseguró que desde entonces, viven en temor.

"Su apariencia de ellos eran pandilleros, tenían tatuajes por todas partes, nos hacían señas que nos iba a matar, nos hacía así", dijeron.

De acuerdo a la policía de San Diego, no se realizaron arrestos.

"Ellos se fueron dejaron el parque, yo gritaba que los detuvieran", dijo el padre de familia.

La familia y su abogado le piden a cualquier persona que fue testigo de esta pelea o que tengan video del incidente que se los hagan saber llamando al (310)-800-1797, asegurando que el propósito es evitar que otra familia pase por una situación similar.