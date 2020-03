El multimillonario Michael Bloomberg se retira de la contienda y adhiere a Biden

El multimillonario Michael Bloomberg se retiró este miércoles de la contienda demócrata, luego de los pobres resultados que tuvo en el Supermartes y anunció su respaldo al exvicepresidente Joe Biden.

“Hace tres meses, entré en la carrera por la Presidencia para derrotar a Donald Trump. Hoy me voy de la carrera por la misma razón: para derrotar a Donald Trump, porque para mí es claro que quedarse hará que sea más difícil lograr ese objetivo", dijo Bloomberg en un comunicado.

Bloomberg, quien gastó millones de dólares en su campaña por la candidatura demócrata, dijo que después de los resultados del Supermartes "no existe un camino viable para la nominación".

El empresario de 78 años aseguró que Biden es el precandidato con "mejores oportunidades para derrotar" al presidente Donald Trump en las elecciones de noviembre próximo.

"Pero sigo con los ojos claros sobre mi objetivo primordial: la victoria en noviembre. No para mí, sino para nuestro país. Y así, aunque no seré el nominado, no me alejaré de la pelea política más importante de mi vida", agregó.

Esta es una noticia en desarrollo, por favor regresa para próximas actualizaciones.