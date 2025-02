¿Mensaje de texto sobre cheque de estímulo del IRS de $1,400? Esto dicen los expertos

SAN ANTONIO – Si recibiste un mensaje de texto indicando que eres elegibles para un cheque de estímulo de $1,400 del IRS, ten precaución. La Oficina de Mejores Negocios (BBB, por sus siglas en inglés) advierte que mensajes fraudulentos a menudo parecen oficiales, pero son parte de un esquema de phishing diseñado para robar datos confidenciales.

“El IRS real ha anunciado que se emitirán pagos automáticos a los contribuyentes elegibles que no reclamaron el Crédito de reembolso de recuperación en sus declaraciones de impuestos de 2021. Estos pagos no requieren ninguna acción por parte de los contribuyentes y se enviarán automáticamente a fines de enero de 2025. Las personas elegibles también recibirán una carta del IRS confirmando el pago. Este proceso solo aplica a los contribuyentes que presentaron una declaración de impuestos de 2021, pero no reclamaron el crédito al que tenían derecho”, lee el comunicado del BBB.

Según la oficina, la estafa funciona a través de envíos de mensaje de texto de lo que parece ser el IRS. El texto afirma que la persona es elegible para recibir un Pago de Impacto Económico de $1,400 y que debe proporcionar su información personal.

El estafador afirma que el monto se depositará en su cuenta bancaria o se enviará por correo en un cheque dentro de 1 a 2 días hábiles.

“Este texto del IRS es una estafa de phishing. El mensaje contiene un enlace falso que imita un sitio web oficial del IRS. Al hacer clic en él, se puede generar malware o un formulario fraudulento que solicite información personal o financiera. El IRS no se comunica con los contribuyentes a través de mensajes de texto, correo electrónico o redes sociales, y nunca solicitarán información de esta manera”, dice el BBB.

Para evitar esta estafa, la BBB recomienda verificar las comunicaciones del IRS, ya que los avisos genuinos se envían por correo postal, no por mensajes de texto ni correos electrónicos. También recomiendan evitar hacer clic en enlaces y en su lugar ir directamente a IRS.gov para obtener información.

Del mismo modo, piden a las personas que tengan cuidado con la urgencia, ya que los estafadores crean una sensación de urgencia para obligarlo a actuar rápidamente.