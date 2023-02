Familia de Evelyn Guardado le da el último adiós en Piedras Negras

EAGLE PASS, Texas. – La familia de Evelyn Guardado despidió a la joven madre en Piedras Negras, al son de música y globos rosas, a medida que sus seres queridos continúan exigiendo justicia por su muerte.

"Tengo una herida que se me quedará por siempre después de tu partida", escribió su hermano, Carlos Chávez, en las redes sociales junto a una imagen de su féretro.

Una vez autoridades confirmaron que el cadáver hallado en un rancho en Quemado, una ciudad al sur de Texas, le pertenecía a Guardado, la familia inició el traslado del cuerpo hacia Piedras Negras donde se realizó una misa y luego el funeral.

“Le pido a las autoridades que haya justicia, que no lo suelten…no tengo palabras porque me ha matado a mi niña. Es un dolor muy grande que no puedo soportar”, dijo Griselda Meraz, madre de la víctima en entrevista con Telemundo 60.

LO QUE SE SABE SOBRE LA DESAPARICIÓN Y MUERTE DE EVELYN GUARDADO

La joven madre de 24 años desapareció el 31 de enero de 2023 tras salir de su trabajo y dejar a una amiga en su casa. Tras peticiones constante de familiares para dar con su paradero, una semana más tarde, autoridades informaron que hallaron un cuerpo a 19 millas de Eagle Pass, el lugar donde fue vista por última vez.

El cuerpo estaba desnudo y había sido escondido entre ramas.

Tras el hallazgo del cadáver, un juez le impuso una fianza de $1 millón a Jesús Esteban Vásquez, el hombre vinculado con la desaparición de Guardado.

Vásquez se encuentra en la cárcel del condado Maverick con cargos de asesinato. Oficiales no ofrecieron detalles sobre la posible causa de su muerte o cuánto tiempo llevaba en el lugar.

Su desaparición provocó la movilización de familiares y amigos que realizaron una manifestación entre Eagle Pass y Piedras Negras para exigirle a las autoridades ayuda para encontrar a la joven madre.