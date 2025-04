Fiscal General de Texas demanda a San Antonio por fondos para financiar viajes de aborto

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, demandó a la ciudad de San Antonio por asignar fondos públicos para financiar viajes de aborto fuera del estado.

“La ciudad de San Antonio está desafiando descaradamente la ley de Texas al usar el dinero de los contribuyentes para financiar el turismo del aborto. No me quedaré de brazos cruzados mientras ciudades corruptas usan el dinero de los impuestos para eludir la ley estatal y quitarles la vida a niños no nacidos”, dijo Paxton.

San Antonio destinó $100,000 a un "Fondo de Justicia Reproductiva" específicamente para financiar viajes de mujeres embarazadas que necesiten los servicios médicos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo San Antonio aquí.

El fondo además cubre otros gastos como pruebas de infección de transmisión sexual y anticonceptivos de emergencia.

Los legisladores aprobaron la Ley 8 del Senado de Texas, o SB8, en septiembre de 2021. La ley estatal prohibió los abortos tan pronto como se detecta un latido del corazón, que puede ser tan pronto como cinco semanas. De este modo, se prohibía el aborto en el estado, que solía permitirlo hasta las 22 semanas de embarazo.

La ley no incluye exenciones para las anomalías congénitas, incluidas las afecciones que provocan la muerte del recién nacido poco después de nacer.

Paxton indica que los fondos en San Antonio violan la Cláusula de Donación de la Constitución de Texas. Paxton también había demandado a la ciudad de Austin en septiembre de 2024 por implementar un programa similar que buscaba asignar $400,000 de fondos públicos para viajes relacionados con el aborto.