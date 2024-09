Fiscal general de Texas demanda al condado Bexar por enviar solicitudes de registro de votantes

SAN ANTONIO - El fiscal general de Texas Ken Paxton presentó una demanda contra el condado Bexar por enviar solicitudes de registro de votantes a los residentes.

Según el fiscal general, el Tribunal de Comisionados del condado Bexar votó a favor de promulgar “un programa ilegal que enviaría por correo masivo solicitudes de registro de votantes a los residentes, independientemente de si esos residentes han solicitado dicha solicitud o incluso si son elegibles para votar”.

El 3 de septiembre, el Tribunal de Comisionados del condado Bexar votó a favor del nuevo programa que contrataría a un proveedor externo para imprimir y distribuir formularios de registro de votantes a personas no registradas en el condado.

“La distribución de formularios a destinatarios no verificados podría inducir a personas no elegibles (como delincuentes y no ciudadanos) a cometer un delito al intentar registrarse para votar. Además, los condados de Texas no tienen autoridad legal para imprimir y enviar por correo los formularios estatales de registro de votantes, lo que hace que la propuesta sea fundamentalmente ilegal”, lee el comunicado del fiscal general de Texas.

Por su parte, Paxton ha señalado que el programa “potencialmente invita al fraude electoral. Es un delito registrarse para votar si no eres elegible”.

Esta no es la primera vez que Paxton toma acción legal debido a supuesto fraude electoral.

La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés) anunció que tomará acciones legales contra el fiscal general tras una investigación sobre supuesto fraude electoral en que se llevaron a cabo una serie de redadas contra activistas hispanos, precisamente por registro de votantes.

Paxton dijo que abrió una investigación sobre informes de que organizaciones que operan en Texas pueden estar registrando ilegalmente a personas no ciudadanos para votar, en violación de las leyes estatales y federales.

El fiscal general de Texas ha acusado en el pasado al Partido Demócrata, sin evidencia clara de sus argumentos, de adoptar políticas de inmigración en un intento por ganar elecciones aprovechando los votos de personas no ciudadanas.

De acuerdo a la ley federal, para poder ejercer el derecho al voto, las personas necesitan ser ciudadanos estadounidenses.