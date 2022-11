Temperaturas agradables este inicio de semana antes de la llegada de nuevo frente frío

SAN ANTONIO – El inicio de la semana laboral tendrá condiciones del tiempo agradables antes de la llegada de un frente frío que provocará cambios en la región, según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología.

Las temperaturas este lunes estarán en los mediados 70 grados y continuará así para el martes. La mayoría de las áreas permanecen secas, excepto a lo largo de la autopista 77, donde es posible que haya lluvias aisladas el martes.

Se esperan temperaturas frescas detrás de un frente frío el miércoles y jueves, con condiciones más cálidas el fin de semana.

¿Cuándo llegan los cambios al centro de Texas?

Se espera que el aire seco permanezca al este de la carretera I-35, lo que limitaría el desarrollo de lluvias con la llegada del frente frío este miércoles.

Según el pronóstico, con el aire seco no se registrará más humedad y no provocará lluvias fuertes en la región. Sin embargo, no se pueden descartar la posibilidad de tormentas aisladas.

El jueves amanecerá con temperaturas frías para San Antonio y el centro de Texas debido a la llegada del sistema.