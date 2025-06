AUSTIN, Texas — Texas ha dejado de destinar nuevos fondos para la construcción de un muro fronterizo entre Estados Unidos y México, cambiando de rumbo después de instalar apenas una fracción de los cientos de kilómetros de barrera que el gobernador Greg Abbott se propuso construir hace cuatro años.

Los legisladores estatales aprobaron este mes un nuevo presupuesto que no incluye financiamiento continuo para la construcción del muro, el cual había sido una prioridad de miles de millones de dólares para Abbott como parte de una amplia ofensiva contra la inmigración. El republicano incluso tomó la inusual medida de solicitar donaciones privadas para el muro, asegurando en 2021 que muchos estadounidenses querían ayudar.

Noticias Texas 24/7 en Telemundo San Antonio. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

La oficina de Abbott dijo el martes que las agresivas medidas del presidente Donald Trump para frenar la inmigración le permitieron al estado hacer ajustes.

The Texas Tribune fue el primer medio en informar sobre el fin del financiamiento.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

“Gracias al audaz liderazgo del presidente Trump, el gobierno federal finalmente está cumpliendo con su obligación de reforzar la frontera sur y deportar a los inmigrantes ilegales criminales”, declaró el portavoz de Abbott, Andrew Mahaleris. "Gracias a estos renovados recursos federales en Texas, nuestro estado ahora puede hacer ajustes a los aspectos de seguridad fronteriza financiados por el estado".

Desde que comenzó su construcción, el estado ha completado 104 kilómetros (65 millas) de muro fronterizo. Texas comparte con México aproximadamente 1,930 kilómetros (1,200 millas) de frontera.

La construcción del muro ha avanzado lentamente mientras el estado ha tenido que navegar por el prolongado proceso de adquisición de tierras privadas y ante la oposición local en algunos lugares. Abbott anunció sus planes de construir el muro en 2021, en un momento en que una gran cantidad de migrantes llegaban a la frontera, diciendo en ese momento que creía que una combinación de tierras de propiedad estatal y propiedades privadas voluntarias "nos dejarían cientos de millas (kilómetros) para construir un muro fronterizo".

El número de cruces de migrantes ha caído drásticamente este año.

“No había necesidad de ello en primer lugar”, declaró Scott Nicol, miembro de la junta directiva de Friends of the Wildlife Corridor, un grupo de preservación de hábitats en Rio Grande Valley, quien ha calificado la construcción del muro como una obra ineficaz.

"Lo único que ha cambiado es la dinámica política", destacó.

El nuevo presupuesto que aprobaron los legisladores de Texas asigna alrededor de $3,400 millones para seguridad fronteriza durante dos años. Ese monto no se utilizará para desarrollar nuevos proyectos para el muro y, en cambio, se destinará al Departamento de Seguridad de Texas y a la Guardia Nacional de Texas, las principales agencias responsables de la Operación Lone Star, el programa clave de inmigración que lanzó Abbott en 2021, durante la presidencia de Joe Biden.

El monto asignado para seguridad fronteriza es casi la mitad de los $6,500 millones que se le dedicaron a los esfuerzos en materia de inmigración la última vez que los legisladores elaboraron el presupuesto estatal hace dos años.

Los fondos asignados previamente para la construcción del muro permitirán que el trabajo continúe hasta 2026 y "prepararán al gobierno federal para el éxito", dijo la senadora republicana Joan Huffman, la principal redactora del presupuesto en el Senado estatal.

Mientras que una mayoría desaprueba la gestión de la inflación.

La agencia responsable de la construcción del muro tiene alrededor de $2,500 millones restantes en fondos para cubrir hasta 136 kilómetros (85 millas) adicionales del muro para 2026, según declaró en abril Mike Novak, director ejecutivo de la Comisión de Instalaciones de Texas, cuya agencia supervisa la construcción del proyecto.

“Este muro nunca debió haberse construido, es inútil”, explicó Bekah Hinojosa, cofundadora de South Texas Environmental Justice Network. "Divide a nuestra comunidad".

___

Lathan es miembro de Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que coloca periodistas en redacciones locales para informar sobre temas poco cubiertos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo Digital revisó la traducción.