Realizan recolecta de ropa de invierno en San Antonio para ayudar a los más necesitados

SAN ANTONIO – Si tienes abrigos invernales que quisieras donar para personas necesitadas, la organización sin fines de lucro Haven for Hope estará realizando una recolecta próximamente.

Ante las bajas temperaturas que se esperan en los meses de enero y febrero en la ciudad, la organización estará aceptado donaciones de ropa de invierno el próximo 11 de enero.

“Simplemente conduce hasta el local y déjelo, nosotros nos encargaremos del resto”, lee el comunicado.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email.> Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo San Antonio aquí.

El evento se llevará a cabo el 11 de enero de 11:00 a.m. a 4:00 p.m. en Haven for Hope Way, San Antonio, TX, United States, Texas 78207.