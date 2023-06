¿Hay bacterias o agua contaminada en los ríos? Así puedes evitar enfermarte este verano

SAN ANTONIO – Si ya estás planificando disfrutar de las altas temperaturas con los tradicionales ‘tubing’ en Texas, es importante reconocer algunos factores para evitar enfermarse con agua que podría estar contaminada o contener bacterias.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) antes de ir a un lago, río o playa se recomienda consultar en línea si el área para nadar está actualmente monitoreada, está bajo advertencia o ha sido cerrada por razones de salud o seguridad.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo San Antonio aquí.

Además, los CDC recomiendan evitar entrar al agua si se ve más turbia de lo usual, cambió de color o huele mal.

“El agua turbia puede ser una advertencia de que en el agua hay más microbios de lo normal. El agua que cambió de color o huele mal podría indicar que en el agua hay proliferación de algas nocivas”, dicen los CDC.

SIGUE ESTAS RECOMENDACIONES PARA EVITAR ENFERMEDADES:

Si el río o el lago no está turbio y no tiene mal olor, puedes lanzarte, pero es importante no tragar agua. Los CDC también recomiendan seguir estas normas para evitar enfermarse: