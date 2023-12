Incidentes con migrantes provoca suspensión de operaciones en puentes de cruce internacional en Texas

SAN ANTONIO - La Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) anunció que suspenderá temporalmente sus operaciones en los puentes de cruce internacional ferroviario en Eagle Pass y en El Paso, Texas.

Esto se lleva a cabo desde este lunes, 18 de diciembre. El anuncio se da con el fin de redirigir al personal para ayudar a la Patrulla Fronteriza a detener a los migrantes.

“CBP continúa aumentando todos sus recursos para el procesamiento inmigratorio de manera segura, como respuesta a un incremento de incidentes donde se han encontrado migrantes en la frontera suroeste, incitados por los contrabandistas que venden desinformación para aprovecharse de personas vulnerables”, lee el comunicado.

CBP indicó que luego de observar un reciente resurgimiento de organizaciones contrabandistas que trasladan migrantes a través de México vía trenes de carga, tomará medidas adicionales para aumentar personal.

“Seguimos ajustando nuestros planes operativos para maximizar nuestros esfuerzos de ley y orden contra aquellos extranjeros que no utilizan vías o procesos legales, como CBP One y aquellos que no tienen un fundamento legal para permanecer en los Estados Unidos”, dicen autoridades.

Por su parte, el congresista Tony Gonzáles reaccionó e indicó los cárteles están desmantelando la frontera sur.

“Mientras caravanas masivas de migrantes sacan al personal de CBP de las líneas del frente, se han cerrado múltiples puntos de control de la Patrulla Fronteriza, lo que permite que el contrabando y los delincuentes fluyan sin resistencia. El comercio se está paralizando lentamente”, dijo el congresista Gonzáles.