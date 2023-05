Biden contempla enviar tropas a la frontera con México ante el fin del Título 42, según NBC News

El gobierno de Joe Biden está considerando enviar tropas militares a la frontera sur con México para respaldar a la Patrulla Fronteriza ante el fin del Título 42 el próximo 11 de mayo, según confirmaron varias fuentes a NBC.

Hasta el momento se desconoce cuántas patrullas se enviarían y cuándo, pero la medida se tomaría ante el temor que tienen las autoridades de una llegada masiva de migrantes a partir de esa fecha. Los militares no estarán armados y no arrestarán a los migrantes, serán del servicio activo y no de la Guardia Nacional, de acuerdo con oficiales.

El gobierno de Donald Trump militarizó la frontera y envió en su momento más de 5,000 soldados. Biden está considerando enviar muchos menos militares, agregaron las fuentes.

El Título 42, las restricciones de Covid-19 que han impedido que los migrantes crucen la frontera más de 2,5 millones de veces desde marzo de 2020, se levantarán el 12 de mayo.

La política interpuesta por Trump, dejará de existir el 11 de mayo, cuando ya no existan las declaraciones de emergencia nacional y de salud pública por el COVID-19.

Desde marzo del 2020, a los inmigrantes se les ha negado el derecho de pedir asilo amparados en el derecho nacional e internacional en 2.5 millones de ocasiones, basándose en el Título 42, la medida para proteger la salud pública que iba a expirar en diciembre pasado pero que el magistrado presidente de la Corte Suprema, John Roberts, ordenó su suspensión temporal.