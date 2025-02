¿Cómo una familia de estatus mixto puede resolver su situación migratoria? Esto dice un abogado

Muchos hogares de migrantes en Estados Unidos tienen distinto estatus migratorio, o lo que se conoce como familias con estatus mixto.

¿Qué quiere decir esto? Que dentro del mismo hogar conviven, por ejemplo, padres indocumentados e hijos con la ciudadanía estadounidense.

La pregunta es: ¿Qué opciones tienen estas familias para resolver la situación migratoria de quienes están indocumentados?

Un abogado de inmigración explica algunos de los posibles escenarios. A continuación te resolvemos algunas preguntas claves.

¿Puede un indocumentado obtener la "green card" a través de un hijo que tiene la ciudadanía?

Según Carmen Bello, abogada experta en inmigración, hay algunas condiciones para el caso de esta familia.

"El hijo le puede hacer una petición a ese padre, pero el perdón que necesita esa persona no se lo dan a través de ese hijo, el familiar que lo califica para el perdón migratorio tiene que ser un esposo, esposa, ciudadano o residente; o mamá o papá ciudadano o residente de esa persona", dice Bello.

¿Y si no puede obtener un perdón migratorio?

La abogada Bello explica que habría otra opción para ese padre, si su hijo sirvió o sirve en las Fuerzas Armadas.

"Si ese hijo ciudadano estuvo en el Army o está activamente en el Army, la reserva los marines, las Fuerzas Armadas... existe lo que se llama el "Parole in place" que le da la oportunidad a ese padre de arreglar un estatus aquí adentro, sin necesitar un perdón, pero el primer requisito es que su hijo, o hija esté en la Reserva".

¿Puede un beneficiario de DACA obtener la residencia permanente?

Para beneficiarios de DACA hay otras opciones, asegura la experta.

"Hablar con sus empleados, porque hay muchos de estos jóvenes que luego de tener el DACA, han logrado hacer un viaje legal con un "parole" y como tienen una entrada legal, sus empleadores pudieran ayudarle a obtener una residencia permanente”, señala Bello.

La abogada agrega que si el beneficiario de DACA tiene un hermano ciudadano, esta podría se una vía a la residencia, pero enfrentaría algunos obstáculos. "La situación con esas peticiones de hermanos es que tardan 15 años (...) Lo que pasa es que tendríamos que lograr que, durante esos 15 años, no venga ninguna administración a querer imponer que ellos son una prioridad para deportarlos".

El drama migratorio de la familia Martínez

La familia de Adriana Martínez, quien llegó de México a Estados Unidos con tan solo 8 años, está en el limbo dentro de los hogares con estatus mixto.

Ella es beneficiaria del DACA, su hermano tiene la ciudadanía de EEUU, pero su padre, Humberto Martínez, es indocumentado.

“Tuve que echarle ganas a aprender el inglés, la escuela, mi primer trabajo…", dice Adriana, madre de tres hijos -todos ciudadanos estadounidenses-.

Humberto describe lo difícil que fue abandonar México y salir adelante para brindar una mejor vida a sus hijos en EEUU. “Duré varios meses vistiendo la misma ropa, los mismos zapatos para guardar dinero, para juntar para rentar un departamento, no es fácil”, dijo.

Este inmigrante mexicano dice que se propuso luchar por su familia. “Hubo un tiempo que tuve tres trabajos, para poder sacarlos adelante y ahorrar un poco de dinero", aseguró.

El caso de esta familia mexicana con estatus migratorio mixto es complejo, ya que Humberto está indocumentado.

"Quiero ver si ahora por medio de mi hijo Alexander, que ahora que cumpla sus 21 años, tenga la posibilidad de aplicar y calificar, esperemos en Dios que califique", dice Humberto.

Adriana no descarta ninguna de estas oportunidades y espera que sus hijos tengan un mejor futuro, "quiero que crezcan en un país que no sea cruel, ni racista, porque me da miedo", dice.

Entre tanto, su padre Humberto, quien hoy en día tiene su propia casa y es un líder muy querido en su comunidad de Worcester, Massachusetts, no se amilana ni pierde la esperanza.

"Yo siempre le he pedido a la virgen que ilumine a este señor, que enfoque bien sus pensamientos, dale luz, dale visión, pero que no afecte a los más desprotegidos, los más vulnerables que son los hispanos". dice.

Así como la familia Martínez, muchas familias en EEUU poseen el "estatus mixto" y es importante saber que dependiendo del caso, cada núcleo podría contar con distintos recursos u opciones para regularizar su situación migratoria.