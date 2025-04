¿Qué pasa con tus ahorros del 401(k) si estás en riesgo de deportación? Te explicamos

¿Fuiste deportado o estás en peligro de deportación? Los planes de jubilación o fondos de retiro son un tema de preocupación para los migrantes en riesgo de abandonar Estados Unidos.

En esta nueva guía de Inmigración y tus derechos te explicamos qué puedes hacer si tienes una considerable suma de dinero ahorrada en tu fondo de retiro.

Lo primero que debes hacer es conocer a detalle cómo están sus finanzas y a partir de allí, elaborar un plan con un especialista para protegerte a ti y a tu familia.

El asesor financiero Daniel Cuesta explicó que no por el hecho de que una persona haya sido deportada automáticamente se va a cancelar o desactivar el 401(k).

"Es importante establecer estrategias muy intensionales y no dejar para lo último porque puede ser más complejo", advirtió el especialista, quien afirmó que las entidades financieras pueden cambiar de parámetros en cualquier momento.

¿Cómo proteger su dinero del 401(k)?

El especialista en temas financieros explica que hay varias opciones:

Transferir el 401K: lo puede hacer llamando a la persona o a la compañía que lo otorgó y hacer un rollover a un IRA -o cuenta de inversiones- o a un money market. Así podrás establecer que puedes seguir vigilando esa inversión, aún estando fuera de Estados Unidos.

Con este movimiento puedes acceder a ese dinero, puedes transferir y tener cuentas bancarias.

Cuando tu dinero ya se encuentre en una cuenta de inversiones (IRA) seguirá ganando dividendos y podrás monitorear el estado bancario e incluso hacer movimientos desde donde estés.

O también puedes transferirlo a una cuenta online en la que tengas a un cotitular que pueda hacer todo esto por ti.

¿Puedo hacer retiros anticipados de sus ahorros en el 401K?

Ten en cuenta que si no tienes la edad mínima requerida, 55.5 años, el IRS impone una multa del 10% a todos los retiros.

El dinero antes de impuestos financió su cuenta 401k, por lo que su retiro está sujeto a impuestos, según el IRS.

¿Qué pasa con el dinero del Seguro Social?

Aunque en la mayoría de los casos el dinero seguirá llegando a los beneficiarios, el gobierno actual está cancelando algunos números del Seguro Social, añadiéndolos a una lista de personas fallecidas, lo que en la práctica los excluye de la posibilidad de generar ingresos o gastar dinero.

"Muchos de ellos (los beneficiarios) no las van a poder recibir. Ya están emitiendo cancelar números de Seguro Social que no están establecidos y que no estén a punto de una residencia", advirtió Cuesta.

Para más de Inmigración y tus derechos, haz clic aquí.