Venezolano desapareció sin dejar rastro; un mes después su hermano se entera que fue deportado

Era el 13 de marzo cuando Nedizon Alejandro León Rengel llamó a su hermano Neiyerver Adrián León Rengel para desearle un feliz cumpleaños.

Alejandro nunca volvió a saber de él. Los agentes federales detuvieron a Adrián cuando se dirigía a su trabajo en una barbería en Dallas, Texas.

Durante las cinco semanas siguientes, Alejandro ha buscado a Adrián, intentando averiguar dónde estaba: ¿deportado a otro país? ¿en un centro de inmigración de Estados Unidos?

Él y la novia que vivía con Adrián llamaron al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Texas (ce), y fueron pasando de una oficina a otra con respuestas diferentes.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo San Antonio aquí.

A veces les decían que Adrián seguía detenido. Otras veces les dijeron que había sido deportado a "su país de origen", El Salvador, aunque Adrián es venezolano. (Alejandro facilitó a NBC News grabaciones de audio de las llamadas).

Su madre fue a un centro de detención de Caracas, Venezuela, donde se retiene a los deportados cuando llegan de EEUU, cuenta Alejandro, pero le dijeron que no había nadie con el nombre de su hijo.

Recurrieron a la ayuda de grupos de defensa. Cristosal, una organización sin ánimo de lucro de El Salvador que trabaja con familias de presuntos deportados para obtener respuestas de los gobiernos estadounidense y salvadoreño, no obtuvo respuesta. Lo mismo ocurrió con la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, conocida como LULAC.

La sobrina de Alejandro, de 6 años, le preguntaba casi todos los días: ¿Cuándo la llamará su padre?

"Durante 40 días, su familia ha estado esperando conocer su destino", dijo Juan Proaño, director general de LULAC.

Por fin, el martes, una respuesta. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó a NBC News que Adrián había sido deportado a El Salvador.

La noticia "me entristece mucho" y "me destrozó", dijo Alejandro después de enterarse del paradero de su hermano por NBC News.

El DHS no respondió cuando se le preguntó si Adrián fue enviado a CECOT, la megaprisión de El Salvador. Pero Alejandro teme que así sea, dados los muchos venezolanos que fueron enviados al CECOT desde Texas pocos días después de que él fuera detenido.

"Allí, [el presidente de El Salvador, Nayib] Bukele dice que los demonios entran en su infierno", dijo Alejandro sobre la prisión, hablando por teléfono desde el restaurante donde trabaja. "Y mi hermano no es un delincuente. En este momento, no me siento muy bien. La noticia me ha caído como un cubo de agua fría".

La experiencia de la familia Rengel se hace eco de las experiencias de otros que se han encontrado con los esfuerzos de deportación masiva del gobierno de Trump: a veces, sus familiares parecen desaparecer después de haber sido capturados por las autoridades de inmigración.

El gobierno ha priorizado la deportación de hombres presuntamente miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, que ha designado como una organización terrorista extranjera bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1700.

Desde la detención inicial hasta la posible deportación o liberación bajo fianza, el proceso migratorio en EEUU a través de ICE sigue varias etapas. Conozca cómo funciona el sistema y qué opciones tienen los detenidos para defenderse legalmente

"Neiyerver Adrian Leon Rengel, ingresó ilegalmente a nuestro país en 2023 desde Venezuela y es un asociado de Tren De Aragua", dijo la secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, a NBC News por correo electrónico. "Tren de Aragua es una pandilla viciosa que viola, mutila y asesina por deporte. El presidente Trump y la secretaria [Kristi] Noem [del DHS] no permitirán que enemigos terroristas extranjeros operen en nuestro país y pongan en peligro a los estadounidenses. Siempre antepondrán la seguridad del pueblo estadounidense".

Preguntado por los detalles y documentos que respaldan las acusaciones de criminalidad del DHS, McLaughlin respondió: "No vamos a compartir informes de inteligencia y socavar la seguridad nacional cada vez que un miembro de una banda niegue serlo. Eso sería una locura".

La familia de Adrian niega que sea miembro de la banda.

"Para mí, es una desaparición forzada, porque él no se comunica con nadie, no le permiten derecho a nada y no le dan derecho a una defensa; por lo que tengo entendido, aquí todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario", dijo Alejandro.

"Entonces la única ofensa que tenemos aquí es ser migrante y ser venezolano, y ahora el gobierno se ha puesto en contra de esta nacionalidad", dijo, y agregó que el gobierno cree que "todos pertenecemos al Tren de Aragua."

Adrián, de 27 años, llegó a EEUU en 2023 con cita previa a través de la aplicación CBP One. Alejandro proporcionó a NBC News una foto de una impresión que confirma la cita de su hermano el 12 de junio de 2023.

Adrián también había solicitado el estatus de protección temporal, según un documento del 1 de diciembre de 2024 de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU, una parte del DHS que gestiona los beneficios de inmigración.

En noviembre, el auto de Adrián no funcionaba, así que consiguió que le llevara un compañero de trabajo, dijo Alejandro. La policía de Irving, Texas, detuvo al compañero de trabajo, que tenía infracciones de tráfico pendientes, y los detuvo a ambos después de encontrar una podadora de marihuana en el vehículo del compañero, dijo Alejandro.

La policía acusó a Adrián de un delito menor de clase C de posesión de parafernalia de drogas, castigado con una multa de hasta $500.

"No sé por qué se le imputó ese cargo, porque, en primer lugar, no era su auto", dijo Alejandro, de 32 años. "Segundo, las pertenencias que había en el auto no eran suyas".

Los documentos facilitados por Alejandro muestran que Adrián se declaró culpable/no se opuso — el documento no especifica a qué se declaró — y se le impuso una multa de $492. Alejandro dijo que su hermano pagaba la multa en cuotas mensuales.

Según Alejandro, Adrián llevaba tatuada en la mano una corona con la inicial "Y", la primera letra del nombre de su exmujer. Cuando lo detuvieron en noviembre, los agentes le dijeron que lo relacionaban con el Tren de Aragua "por ese tatuaje", dijo Alejandro.

Por eso lo cubrió después con un tatuaje de tigre, dijo Alejandro. ICE ha señalado los tatuajes, incluidos los de una corona, como indicadores de pertenencia a Tren de Aragua. Adrián también tiene un tatuaje con el nombre de su madre en uno de sus bíceps.

"No somos delincuentes. Somos personas que estudiamos profesiones en Venezuela. Tuvimos carreras; no somos personas vinculadas a nada de eso", dijo Alejandro, que tuvo empleos en banca y seguros en Venezuela y otros países latinoamericanos, pero ahora trabaja en un restaurante.

Adrián se graduó en bachillerato en Venezuela con una especialización en ciencias, cuenta Alejandro, y más tarde hizo un curso de peluquería en medio de la pésima economía del país.

Adrián emigró a Colombia con su entonces esposa y su hija y trabajó allí durante varios años. Cuando la zona se volvió insegura, trasladó a su mujer y a su hija de vuelta a Venezuela y luego fue a México y solicitó una cita CBP One para entrar en Estados Unidos.

Adrián vino a EEUU "porque todos conocemos la situación política, social y económica de Venezuela" y quería ganar suficiente dinero para comprarle una casa a su hija en su país, dijo Alejandro.

Antes de que le confirmaran que su hermano estaba en El Salvador, dijo Alejandro, a veces se ponía de rodillas y rezaba. "He tenido momentos en los que pensaba “en cualquier momento va a llamar” y luego momentos en los que estoy destrozado y no sé qué hacer".

"Nunca, jamás pensé que pasaría por una situación así", dijo, y agregó que lo único que pensó que pasaría cuando él mismo llegó a EEUU como migrante fue que "o te dan asilo o te deportan. No una desaparición forzada".

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por Suzanne Gamboa para NBC News. Puedes leer la nota original aquí.