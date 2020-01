Juez da luz verde para continuar construcción de muro privado

Un juez determinó el jueves que Fisher Industries podrá continuar con la construcción de un muro privado, dejando sin efecto una orden de restricción temporal e interdicto temporal interpuesta en su contra.

Conforme a Prensa Asociada, el dueño de Fisher Industries, Tommy Fisher, afirmó que su compañía puede demostrar que puede construir un muro más rápido y más eficaz que el propio gobierno federal.

Varios ambientalistas y algunos dueños de terrenos a lo largo del sur de Texas, alegan que el proyecto empeorará la erosión en la zona, moverá las crecidas hacia sus propiedades y violará acuerdos internacionales.

Como había sido reportado, una orden de restricción temporal fue firmada por un juez en diciembre de 2019 para impedir por un tiempo, la construcción de cualquier estructura o muro al sur de la ciudad de Mission.

Mariana Treviño-Wright, directora del Centro Nacional de Mariposas, había confirmado a Noticias Telemundo 40 que la orden de restricción la interpuso el centro.

Mientras que el gobierno federal había interpuesto un interdicto para impedir que la construcción.

El abogado Javier Peña, quien representa al Centro Nacional de Mariposas, había mencionado que hay que entender la diferencia de la construcción por parte del gobierno federal y la construcción por parte de la organización privada.

"Este es un problema aislado. El gobierno federal ya ha talado el camino donde proponen construir el muro y el Centro de Mariposas no será afectado. Esto es otro asunto. Quieren poner tres millas justo al margen del rio que no está conectado con ningún otro muro, no va a estar conectado al muro federal que está planeado y que probablemente se va a construir. Ellos solo quieren esto porque es un truco para obtener dinero," explicó el abogado Peña.

Cabe señalar que, en febrero de 2019, el centro presentó una solicitud para una orden de restricción contra el Departamento de Seguridad Nacional para prevenir la construcción de una barrera física a lo largo de la frontera.

También en diciembre de 2017 el centro interpuso una demanda contra el gobierno federal luego de que trabajadores indicaran que vieron a personal tomando medidas y transitando con maquinaria pesada en la propiedad.