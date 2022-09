Sueño americano truncado: cruza por error a México poco después de su boda en EEUU

TIJUANA- Una mujer inmigrante lleva más de un año luchando por poder regresar a Estados Unidos, tras haber llegado a Tijuana por equivocación.

TELEMUNDO 20 habló con ella en exclusiva sobre el crítico error que cometió conduciendo, y por lo cual ha vivido un calvario.

Fue una vuelta equivocada en la carretera interestatal 5 (I-5), lo que llevó a Cinthia Rodríguez a quedarse atorada en Tijuana desde hace más de un año, y separarla de su marido con quien apenas llevaba meses de casada y con quien no se ha podido volver a reunir.

“Eso es lo que más me priva, no puedo creer que haya una situación migratoria, la que sea que te prive estar con tu pareja, con tu amor”, señaló la mujer.

El 4 de abril del 2021, se casó con quien planeaba una vida en Los Ángeles, pero su sueño duró poco.

“No vi el letrero de ‘Last exit to USA’ para irme por el al ‘Jack in the box’ de San Ysidro porque ‘Waze’ me guiaba a un retorno abierto”, señaló la mujer. “Porque no me manejo bien allá todavía soy de la ciudad de México”.

“Confiando que ‘Waze’ me decía que allá había un retorno que podía regresar por mi esposo y ‘OMG’ la reja estaba cerrada de gobierno”, apuntó.

La mexicana estaba en un reja de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) camino a Tijuana.

“Había un botón rojo lo pique y llegan 6 oficiales”, señaló.

Y ahí fue cuando comenzó su calvario, de acuerdo a la mexicana.

Ella pidió que le abrieran la puerta, y le dijo a los oficiales que no iba hacia México, que iba a recoger a su esposo, pero de acuerdo a la mexicana, ellos no la dejaron pasar.

“Tenía mil coches atrás, no podía moverme, más que me abrieran ese retorno”, recalcó.

Con su marido, un ciudadano estadounidense con quien apenas unos meses atrás había contraído matrimonio, ya había iniciado su solicitud de ajuste de estatus migratorio, por lo que la mujer no debía abandonar el país.

“Me quería morir, imagínate recién casada y en luna de miel”, agregó.

Y casos como los de esta mexicana, en donde inmigrantes en trámite de ajuste de estatus cruzan por equivocación a México es común en esta frontera, de acuerdo a la abogada de inmigración, aunque Rodríguez, quien lo ignoraba, pudo haber evitado esta pena.

“Debió haber pedido un documento que se llama ‘Advance parole’, permiso de salir, se llena el formulario y se paga una multa de $500, y dan reingreso”, explicó Esther Valdez Clayton, abogada de inmigración.

Ahora, a más un año de que el GPS la llevó a México en lugar de recoger a su marido en San Ysidro, la mexicana continúa luchando para poder regresar a Estados Unidos. Ella dijo que no pierde la esperanza de poder reunirse con quien dijo era el amor de su vida, quien ahora se debate entre la vida y la muerte en un hospital en Los Ángeles, según la mexicana.