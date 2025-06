“Me llevaron a un cementerio”: inmigrante con la “green card” denuncia supuesta golpiza de agentes de ICE

Un migrante de Lynn, Massachusetts que fue arrestado violentamente por agentes de federales el miércoles, recuperó su libertad, y alega que fue agredido cuando fue detenido.

Alejandro Reyes denuncia que fue agredido por los mismos agentes de ICE, de DHS y del FBI que lo pusieron bajo custodia, a pesar de decirles en varias ocasiones que era residente legal y que su "green card" estaba en su billetera.

Reyes señala que los agentes de ICE lo llevaron hasta un cementerio, no a un centro de detención, y en un área oscura le dieron varios golpes. En una entrevista en exclusiva con Telemundo Nueva Inglaterra mostró las heridas que presuntamente sufrió en varias partes de su cuerpo.

Telemundo Nueva Inglaterra se comunicó con ICE para pedir comentarios sobre el incidente, pero hasta el momento no se ha recibido respuesta.

En las imágenes grabadas por testigos se aprecia cuando varios agentes federales bajan a empujones de su camioneta a Alejandro Reyes, quien se dirigía a su trabajo en Lynn.

“Me llevaron de ahí, me enchancharon y me llevaron para el cementerio que está por la Boylston St. hasta arriba…”, aseguró Reyes.

En ese lugar, Alejandro dice que fue agredido por los agentes mientras le gritaban obscenidades.

“Cuando llegamos arriba del cementerio, nos paramos ahí y se sacaron los chalecos porque ahí tienen la cámara, y luego me sacaron del carro y me pateaban así y lo decían que porque…”

Reyes dice que, tras pedirles en repetidas ocasiones que revisaran su cartera, finalmente uno de los agentes lo hizo, ahí se percataron que de hecho poseía su tarjeta de residencia, sin embargo, cuestionaron si era real.

“I don’t know, maybe es falso… dice el otro no, no es real… entonces fue cuando ya frenaron. Ellos llevaban una intención de seguirme golpeando porque la intención no era buena. Me llevaron para un cementerio…”, señala Reyes.

Aun así, continuaron las amenazas.

“¿Tú te crees mucho porque tienes una green card? De mí corre que te revoquen esta Green Card… yo voy a hacer todo lo posible porque te revoquen este papel, me lo dijo un oficial de inmigración…”, cuenta Reyes sobre lo que agentes le decían.

Él dice que espera que las autoridades investiguen la agresión para que no le pase a nadie más.

“Hay pruebas, creo yo que hay cámaras. Yo no estoy mintiendo, ellos están abusando del poder que tienen. Así como me pasó a mí, le puede pasar a otra gente… lo que me pasó a mí no se lo deseo a nadie…”, dijo.

Reyes dice que tras esa interacción con los oficiales, fue llevado al Centro de Detención en Burlington, y mientras estuvo allí asegura que no le dieron ni agua. Su hermano, que se encontraba con él al momento del arresto, continúa detenido, y se desconoce bajo qué circunstancias.