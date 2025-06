Disparan y matan al actor Jonathan Joss en su residencia en San Antonio

SAN ANTONIO – Las autoridades investigan el asesinato del actor Jonathan Joss Gonzales en su residencia ubicada al sur de la ciudad.

Según el informe, el incidente ocurrió en la cuadra 200 Dorsey Dr. este domingo en horas de la noche. Los oficiales acudieron al lugar tras reportes de un tiroteo en curso.

Al llegar, encontraron a la víctima cerca de la carretera. Los agentes intentaron salvarle la vida hasta que llegó el servicio de emergencias médicas.

El hombre murió más tarde. Los agentes localizaron al sospechoso, identificado como Sigfredo Álvarez Ceja, 56 años, que presuntamente disparó a la víctima y lo detuvieron.

De acuerdo con el informe policiaco, el sospechoso fue interrogado y se le acusó de asesinato. La investigación continúa.

Joss Gonzales habría perdido parte de su residencia tras un incendio a inicios de este año. Una mascota perdió la vida en ese fuego.

El actor era reconocido por sus papeles en las series 'King of the Hill' y 'Parks and Recreation'.