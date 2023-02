Investigan informes de un tiroteo cerca de motel en San Antonio

SAN ANTONIO – El Departamento de la Policía de San Antonio investiga informes de un tiroteo al este de la ciudad en horas de la mañana de este martes.

Según autoridades, el incidente ocurrió cerca de un motel del área ubicado en 222 S WW White Rd. Tras recibir varios informes sobre disparos, autoridades llegaron al lugar, pero no hallaron una escena.

“Queríamos asegurar al público que no hay una amenaza, no hay peligro. No hemos encontrado una escena del crimen”, indicó el oficial Washington Moscoso.

Moscoso explicó que más temprano otro incidente se registró en el área que involucró a una mujer y que fue transportada al hospital. Sobre este incidente no se ofrecieron mayores detalles, solo que hay una persona de interés detenida.