¿Necesitas ayuda para pagar la deuda en tu declaración de impuestos?

Este lunes es la fecha límite para hacer la declaración de impuestos y pagar cualquier deuda que le debas al IRS. Pero si no tienes el dinero para hacer el pago, hay varias opciones para ayudar a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones.

Según el IRS, es importante que los contribuyentes presenten su declaración de impuestos o soliciten una prórroga para presentarla antes de la fecha límite del 15 de abril de 2024.

¿Qué debes hacer si no puedes pagar lo que debes en la declaración de impuestos? El IRS recomienda presentar tu declaración y pagar lo que puedas. "Hacer un pago, incluso un pago parcial, ayudará a limitar las multas e intereses", lee el comunicado.

Estos son los planes de pago en línea que tiene el IRS:

Plan de pago a corto plazo - el período de pago es de 180 días o menos, y el monto total adeudado es inferior a $100,000 en impuestos combinados, multas e intereses.

- el período de pago es de 180 días o menos, y el monto total adeudado es inferior a $100,000 en impuestos combinados, multas e intereses. Plan de pago a largo plazo - el período de pago es superior a 180 días, se paga en cuotas mensuales, y el monto adeudado es inferior a $50,000 en impuestos combinados, multas e intereses.

Otra opción es el ofrecimiento de transacción que permite a los contribuyentes saldar su deuda tributaria por menos de la cantidad total que deben.

“Puede ser una opción si no pueden pagar la totalidad de su obligación tributaria o si hacerlo les crea una dificultad financiera. El IRS considera el conjunto único de hechos y circunstancias del contribuyente al decidir si acepta una oferta. Los contribuyentes pueden ver si son elegibles y preparar una propuesta preliminar con la Herramienta de precalificación de ofrecimiento de transacción”, dice el IRS.

A los contribuyentes que deben impuestos y no presentan su declaración a tiempo se les puede cobrar una multa por no presentarla. Sin embargo, los contribuyentes pueden calificar para un alivio de imposición de multas si intentaron cumplir con las leyes tributarias, pero no pudieron debido a circunstancias fuera de su control.