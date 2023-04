Lo que debes saber sobre el tradicional desfile de “Batalla de las Flores”

SAN ANTONIO - El evento más reconocido de Fiesta San Antonio se lleva a cabo este viernes 28 de abril con coloridas carrozas y música en vivo desde las 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

El desfile "Battle of the Flowers" inició cuando en 1891 un grupo de mujeres en San Antonio inauguraron el primer desfile para honrar a los héroes del Álamo y la batalla de San Jacinto.

El evento atrae a miles de texanos y turistas que llegan al centro de la ciudad para participar del evento. Al día siguiente, el desfile de la Fiesta Flambeau está previsto para honrar el 75 aniversario del desfile.

RUTA DEL DESFILE

Para el Desfile Fiesta Battle of Flowers, el viernes 28 de abril, las calles de la zona estarán cerradas desde las 7:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. Asimismo, para el Desfile Fiesta Flambeau, el sábado 29 de abril, permanecerán cerradas de 4:00 p.m. a 1:00 a.m.

TRANSPORTACIÓN PARA EVENTOS DE FIESTA

Durante Fiesta San Antonio podrías conseguir transportación a $1.30 por trayecto o $2.60 ida y vuelta. Según se informó, VIA también cuenta con descuento para niños, personas mayores, estudiantes y militares estadounidenses en servicio activo.

Los pases VIA, incluido el VIA U-Pass, se aceptan para el servicio de eventos. Los niños menores de 5 años viajan gratis. Más detalles sobre los servicios de VIA para los eventos de Fiesta aquí.