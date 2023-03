¿A dónde vas este weekend? Aquí tienes seis opciones en San Antonio y todas son gratis

SAN ANTONIO - Hay buenas noticias para quienes buscan qué hacer este fin de semana fuera de casa.

Desde la mañana de este sábado hay eventos ideales para toda la familia que ofrecen diversión al aire libre en diferentes lugares de San Antonio.

Te hemos preparado una lista con todos los detalles que necesitas para hacer tus planes. Por el costo de entrada no te preocupes. A todos los eventos podrás entrar gratis.

Garden Ridge Market Days

19185 FM 2252, Garden Ridge

9:30 a.m. a 2:30 p.m.

Se reúnen más de 150 vendedores locales de artesanías, alimentos, granjas y negocios. Hay estacionamiento y actividades gratis para niños.

35th Annual Fiesta Primavera

514 W Commerce St

10:00 a.m. a 10:00 p.m.

Es el evento oficial del lanzamiento de las vacaciones de primavera. Habrá entretenimiento en vivo.

Creative Confluence: A Spirited Festival Of Nature, Music, Poetry, Storytelling, Hands-On Art, Yoga, And Dance In Celebration Of World Water Day

310 W Mitchell St

3:00 p.m. - 6:00 p.m.

Disfruta de la naturaleza durante un evento con música, poesía, danza, percusión, yoga y actividades artísticas. Todo ocurrirá en medio del Río San Antonio.

Los Trompos Experience

15900 La Cantera Pkwy

11:00 a.m. a 9:00 p.m.

Se trata de una instalación de arte inmersivo dentro de la cual se puede jugar y moverse libremente. Algunas piezas son de tamaño natural y están tejidas con paneles de colores al estilo tradicional de los artesanos mexicanos.

Basilica Heritage Tour

1715 N Zarzamora St

1:00 pm - 3:00 pm

Aprende sobre la historia de la Basílica Little Flower y las vidas de los santos carmelitas descalzos como se muestra a través de la colección de vidrieras de la Basílica del Santuario Nacional.

16th Annual Fest Of Tails

13102 Jones Maltsberger Rd

10:00 a.m. - 4:00 p.m.

Es un festival de cometas y una feria de perros que ofrece entretenimiento en vivo. Los amantes de los perros podrán informarse sobre registro de mascotas, vacunas y rescates.