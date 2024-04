Accidente involucrando motocicleta deja mujer muerta en la autopista 90

Un accidente mortal en la autopista 90 en San Antonio dejó a una mujer muerta y causó cierres en la madrugada del sábado.

El accidente ocurrió en el bloque 3300 de US Hwy 90 W alrededor de las 2 a.m. por los carriles en dirección oeste de la autopista 90.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo San Antonio aquí.

Una mujer de 40 años que viajaba como pasajera en una motocicleta gris en dirección oeste fue atropellada por un auto que también circulaba en la misma dirección.

La mujer, que no llevaba casco, salió proyectada de la motocicleta como consecuencia del impacto y falleció a consecuencia de sus heridas en el lugar del accidente.

Según la policía, el conductor del vehículo no se detuvo a socorrer a la mujer y huyó del lugar antes de que llegaran los policías.

La mujer no ha sido identificada.

El conductor de la motocicleta sufrió una fractura en una extremidad y fue trasladado al hospital por el SEM con lesiones que no ponen en peligro su vida.

El conductor del vehículo no ha sido localizado, pero se enfrentará a un cargo por no detenerse y no prestar auxilio, según la policía.

El accidente sigue bajo investigación.