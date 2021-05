Acusan a exempleado de Edgewood ISD de robar y vender tabletas escolares

SAN ANTONIO – Un exempleado del Distrito Escolar Independiente Edgewood está siendo acusado de robar tabletas escolares y venderlas a través de las redes sociales.

Christopher Nester habría sido denunciado por supuestamente ofrecer los aparatos electrónicos en venta en Facebook Marketplace.

Edgewood ISD dijo en un comunicado de prensa que se tomó acción de inmediato con relación a este caso y, tras una investigación interna por parte de la policía del distrito escolar, Nester fue despedido.

El comunicado de prensa agregó que Edgewood ISD tomará acción legal en contra del acusado.

“Si bien este no es el resultado esperado por EISD, no se tolerará el comportamiento que no se alinee con nuestros valores fundamentales”, concluyó el comunicado.