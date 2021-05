Adiós a las mascarillas en edificios municipales si estás completamente vacunado

SAN ANTONIO – A raíz de las más recientes recomendaciones anunciadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sobre el distanciamiento social y el uso de las mascarillas, la Ciudad de San Antonio informó que las personas completamente vacunadas no serán obligadas a usar cubre bocas en edificios municipales.

El cambio a los protocolos de seguridad contra COVID-19 por parte de la Ciudad entró en efecto a partir de este lunes, 17 de mayo.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Según los CDC, las personas que están completamente vacunadas pueden reanudar sus actividades normales sin usar una mascarilla o mantener una distancia física de seis pies de los demás, excepto cuando lo exijan las leyes, reglas y regulaciones federales, estatales, locales, tribales, territoriales, incluidas las establecidas por las empresas locales y lugares de trabajo. Además, se recomienda que los niños de 10 años y mayores que no están completamente vacunados continúen usando una mascarilla.

En los edificios municipales, las mascarillas y el distanciamiento social serán opcionales para quienes hayan cumplido dos semanas desde haber recibido su segunda dosis de la vacuna Pfizer o Moderna o dos semanas después de haber recibido la dosis única de Johnson and Johnson. Tampoco se realizarán revisiones de temperatura a la entrada de los inmuebles.

No obstante, se advirtió que las personas que muestren síntomas de COVID-19 no deberían entrar a ningún edificio municipal y aquellas que no estén totalmente vacunadas deberán seguir usando los cubre bocas.

A partir del 14 de junio, todos los departamentos y oficinas de la Ciudad retomarás sus operaciones habituales al 100 por ciento de capacidad.