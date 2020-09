Adolescente asesinada junto a su novio estaba embarazada, asegura su madre

SAN ANTONIO – Mientras la policía de San Antonio busca a los sospechosos de balear a cuatro adolescentes durante el fin de semana, cada vez se dan a conocer más detalles sobre las víctimas.

“Yo cuando estaba en el hospital le pedía ‘Dios castígame a mí, no te la lleves a ella porque ella apenas está viviendo, está embarazada’”, relató entre lágrimas Cynthia Rivera, madre de una de las víctimas.

Vianeth Ramos, de 19 años, falleció en el hospital después de ser impactada por las balas durante el tiroteo ocurrido este domingo a alrededor de las 9:30 p.m. entre South Olive Street y Aransas Avenue, al este de la ciudad.

“Tenía esperanza de que estuviera viva y yo lo sentía, yo lo sentía”, agregó Rivera sobre el momento en que se enteró de su hija estaba en el hospital.

Ramos era una de las cuatro personas que estaban adentro de un auto que fue impactado al menos unas 20 veces en un acto catalogado por la policía como premeditado.

El novio de la adolescente, identificado como Xavier Esquivel, de 17, iba conduciendo y murió en el lugar del tiroteo, mientras que los otros dos pasajeros resultaron heridos y se esperaba que se recuperaran de sus heridas.

“Ella lo quería mucho a él, los dos se querían mucho”, dijo Rivera sobre la relación de su hija con Esquivel.

Ramos tenía tres meses de embarazo, aseguró su madre agregando que ya tenía planes de comenzar a decorar la habitación de su bebé.

“Ella era la que me cuidaba a mis dos niños”, explicó la madre. “Ayer me dijo el niño más chico, ‘¿ahora quién me va a cuidar ma?’ le digo, ‘yo te voy a cuidar’”.

La policía dijo que se cree que varios sospechosos participaron en la balacera y que iban a bordo de una camioneta SUV, posiblemente una Chevy Tahoe blanca con daños en las ventanas por las balas.

Se pide a quien pueda tener información sobre los sospechosos llamar al 210-207-7635.