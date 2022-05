“Todavía tiene sangre de él”: adolescente muere tras se apuñalado frente a su padre

SAN ANTONIO – El dolor embarga a un padre quien presenció el ataque que le quitó la vida a su hijo de 19 años.

Dominic Santos murió en un hospital la noche de este lunes tras se apuñalado durante un altercado ocurrido al oeste de San Antonio.

La policía dijo que el adolescente, su padre y otro hombre viajaban en una camioneta cuando se dio una discusión entre ellos.

El grupo se detuvo en 900 Waverly Avenue, donde el joven y el sospechoso se bajaron del vehículo para irse a lo golpes. El apuñalamiento ocurrió durante ese altercado.

“Mi chavalo no tenía navaja, no tenía carabina, no tenía nada”, dijo Efraín Santos sobre su hijo, asegurando que él estaba desarmado cuando fue apuñalado.

El sospechoso escapó del lugar, mientras que el padre llevó a su hijo herido a una estación de bomberos cercana en busca de auxilio. Los paramédicos los trasladaron de ahí al hospital donde eventualmente falleció a causa de su lesión.

“Aquí abajo todavía tiene sangre de él”, destacó el padre sobre las manchas de sangre que quedaron en su camioneta.

Mientras la investigación continúa, la familia de la víctima se ha dedicado a recaudar fondos para los servicios fúnebres.

“Quiero sepultar a mi hijo bien. Quiero hacer todo bien para mi hijo. Él lo merecía”, dijo el padre.

Hasta el momento, no se han registrado arrestos con relación a este caso.