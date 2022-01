Alarmante: condado Bexar registra en un día 7,700 casos de COVID-19 y tres muertes

SAN ANTONIO - Durante las pasadas 24 horas se han reportado en el condado Bexar más de 7,700 nuevos casos de COVID-19 y tres personas fallecieron a causa del virus.

Ron Nirenberg, alcalde de San Antonio, dijo sentirse estresado debido a que en los hospitales se registran cifras de pacientes contagiados que no se habían visto en muchos meses.

El Distrito Metropolitano de Salud (Metro Health en inglés) confirmó este miércoles que se registraron unos 7,704 nuevos casos en un día.

A este panorama se suma el hecho de que entre los muchos contagiados hay personal médico.

“Hemos sentido la presión de encontrar los reemplazos. No solo ellos no están trabajando, si no además tenemos un aumento en números de pacientes”, expresó el doctor Diego Mazeli, neumólogo en el sistema de hospitales University Health.

Autoridades locales enviaron una carta a Greg Abbott, gobernador de Texas, pidiendo al estado que envíen enfermeras debido a la situación en los hospitales.