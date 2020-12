Alcalde de Austin pidió a residentes quedarse en casa mientras él estaba de vacaciones en México

AUSTIN, Texas - El alcalde de Austin, Steve Adler, se fue de vacaciones a México con su familia en noviembre e instó a la gente a quedarse en casa en medio del empeoramiento de la cantidad de casos de coronavirus en Texas, en un momento grabando un video durante el viaje en el que les dijo a sus residentes que "no era el momento de relajarse".

El viaje revelado el miércoles por el Austin American-Statesman es el ejemplo más reciente de un funcionario público que parece no prestar atención a su propia guía al pedir vigilancia ante el aumento de casos y hospitalizaciones en Estados Unidos.

Horas después de la publicación de la historia, Adler emitió un comunicado pidiendo disculpas por el viaje.

“Si bien no violé órdenes ni pautas, lamento este viaje”, dijo Adler. "No viajaría ahora, no lo hice el Día de Acción de Gracias y no lo haré en Navidad. Pero mi temor es que este viaje, incluso habiendo sucedido durante un período más seguro, podría ser utilizado por algunos como justificación para un comportamiento de riesgo. En retrospectiva, dio un mal ejemplo, por lo que pido disculpas ".

El mes pasado, el gobernador de California, Gavin Newsom, fue objeto de escrutinio por asistir a una fiesta de cumpleaños en un elegante restaurante en la región vinícola cerca de San Francisco, ya que instó a las personas a permanecer en sus propios hogares. El alcalde de Denver, Michael Hancock, también voló a Mississippi para visitar a su familia en Acción de Gracias a pesar de enviar mensajes en las redes sociales y al personal de la ciudad pidiéndoles que evitaran viajar durante las vacaciones.

"No hubo ninguna recomendación para que las personas no viajasen durante ese período de tiempo", dijo Adler al periódico. "Alguien podría mirarme y decir: 'Él viajó'. Pero lo que no pudieron decir es que yo viajé en un momento en el que les decía a otras personas que no viajaran".

Texas superó los 9,000 pacientes con virus hospitalizados esta semana por primera vez desde un brote mortal en el verano. El martes se reportaron más de 15,000 casos nuevos, rompiendo un récord de un solo día, aunque los funcionarios de salud estatales atribuyeron parte de ese aumento a una acumulación de resultados del largo fin de semana festivo de Acción de Gracias.

El viaje a Cabo San Lucas se produjo después de que Adler organizara una boda al aire libre y una recepción con 20 invitados para su hija en un hotel cerca del centro, según el periódico. Adler dijo que los asistentes tuvieron que realizar una prueba rápida de COVID-19 y mantener el distanciamiento social. Sin embargo, reconoció que aunque se distribuyeron máscaras en la boda, todos los invitados “probablemente no” las usaron todo el tiempo.

Adler suele hacer una transmisión en vivo todas las noches en Facebook, y mientras estaba en México el 9 de noviembre, grabó un video de advertencia sobre el creciente número de casos. No dijo en el video que estaba de vacaciones.

"Necesitamos quedarnos en casa si puedes", dijo Adler en el video. “Este no es el momento de relajarse. Vamos a mirar la situación muy de cerca. ... Es posible que tengamos que cerrar si no tenemos cuidado".

Después de que Adler regresó del viaje, los funcionarios de salud locales elevaron la guía de COVID-19 de la ciudad antes de las vacaciones de Acción de Gracias a la Etapa 4, lo que desalienta los viajes no esenciales.