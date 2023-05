Algo raro podría ocurrir en San Antonio ¡Que la fuerza nos acompañe!

SAN ANTONIO - Una foto de La Torre de las Américas con una esfera no identificada fue compartida por la Ciudad de San Antonio en sus redes sociales.

La imagen luce fuera de lo común porque se trata de un montaje junto a la icónica estructura relacionado con esta fecha. Es decir, lo que se muestra no es real.

El 4 de mayo se conoce comúnmente como el Día de Star Wars o el Día Nacional de Star Wars. La traducción al inglés de la fecha de hoy se pronunciaría “May the 4th. , que a su vez hace pensar en “May the force be with you”.

“Que la fuerza te acompañe" es una frase utilizada por los personajes del universo de Star Wars para desear suerte en medio de los desafíos.

El Día Nacional de Star Wars es reconocido internacionalmente, en especial por los fanáticos de la popular saga de ciencia ficción.