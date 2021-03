Alguacil del condado Maverick afirma que situación con inmigrantes se sale de control

SAN ANTONIO - El Alguacil del condado Maverick, al suroeste de San Antonio, aseguró que la situación con los inmigrantes en ese sector está saliendo de control.

Tom Schmerber estuvo este jueves en San Antonio y explicó lo que están haciendo para afrontar el problema. El Alguacil relató que en los últimos días ha tenido que pedir apoyo de otros condados porque sus agentes parecen no ser suficientes.

“Tenemos un problemita o problemota, que están pasando muchos inmigrantes por el Río Grande”, así describió el Alguacil del condado Maverick la situación en el sector fronterizo.

“Se están ahogando mucha gente con niños en el río bravo. Es peligroso”.

Schmerber planteó que en su condado hay un problema particular y es que hay varias casas abandonadas que ahora están siendo usadas por presuntos coyotes.

El Alguacil añadió que sus agentes no están actuando como oficiales de la Patrulla Fronteriza.

“No estamos parando gente para revisar si tienen documentos o no, pero tenemos un programa que se llama Stoneguard. Por ejemplo, si paramos a un carro en la carretera y van inmigrantes sí los paramos porque no sabemos si traen drogas o no. Le llamamos a la patrulla para que los recoja”, dijo.