Amargo Día de San Valentín para esposa de hombre asesinado en aparente robo

SAN ANTONIO – Este 14 de febrero fue una fecha dolorosa para Blanca Oliva, pues marcó el primer Día de San Valentín que pasa sin su esposo.

Francisco Javier Nava Mendoza, de 51 años, falleció en un hospital la mañana del 11 de octubre, 2021, tras ser baleado en el pecho mientras estaba dentro de su camioneta en un vecindario del norte de San Antonio.

"Es el primer 14 de febrero que no paso con él, pero está con Dios y así pasan las cosas. No me queda más que seguir avanzando y si me puse muy triste", lamentó Oliva.

La investigación inicial apuntó a que Nava Mendoza, posiblemente, se detuvo esa mañana creyendo que dos individuos que caminaban por la calle necesitaban ayuda, pero ellos le dispararon y le robaron su teléfono celular.

Este Día de San Valentín su esposa lo recordó con un hombre atento, quien aprovechaba cada ocasión para demostrarle su amor.

"Me regalaba flores, chocalates, una vez me dio un anillo, era detallista, sobre todo este día y en cumpleaños, pero este día era especial", precisó Oliva.

La pareja llevaba 31 años de matrimonio, y la ausencia de Nava Mendoza se ha sentido ampliamente desde su muerte.

"Cuando entra una persona con playera verde fosforescente como andan en las construcciones, me acuerdo porque era el uniforme que él usaba", dijo Oliva. "Me viene a la mente. No fueron ni uno ni dos años, fueron 31 años. Me viene a la mente, no es fácil olvidarlo de un momento a otro".

La policía de San Antonio arrestó a Auguston Kane Medelez, de 19 años, como uno de los sospechosos por la muerte de Nava Mendoza. Él enfrenta un cargo de asesinato en primer grado y estaba detenido con una fianza es de $175,000.

Por otra parte, el segundo sospechoso no ha sido capturado.