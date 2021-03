Desaparecidos: revelan video de la última que una madre y su bebé fueron vistos

SAN ANTONIO – La policía de San Antonio reveló más detalles sobre una joven madre y su hijo de 18 meses de nacido que están desaparecidos.

Después de que saliera a la luz un video en el que se ve a D’Lanney Reaneille Chairez, de 20 años, y el pequeño James Avi Chairez entrando este pasado 4 de enero a una tienda ubicada en 7100 Marbach Road, la policía y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) realizaron una búsqueda este fin de semana para encontrar pistas sobre su paradero.

Los oficiales locales y federales, con la ayuda de perros policía, rastrearon las inmediaciones del Pearsall Park, al suroeste de la ciudad, donde se cree que la madre y el bebé estuvieron a principios de febrero.

La policía informó que la investigación ha revelado que ellos podrían estar en peligro, y la última vez que alguien tuvo contacto con la joven madre fue el 24 de febrero, cuando se le vio en una estación de autobuses cerca de la Autopista 90 y SW Military Drive. La mujer, aparentemente, suele utilizar el transporte público.

No obstante, los familiares de los desaparecidos aseguraron que no saben nada del bebé desde noviembre y que su madre había mencionado que consideraba darlo en adopación. La policía no confirmó esa información.

La madre es descrita como una mujer de 4 pies y 11 pulgadas de estatura, 210 libras de peso, con cabello lacio y corto, y un tatuaje de una flor en el hombro izquierdo.

El menor es descrito como un niño de 2 pies con 6 pulgadas, 28 libras de peso, con cabello lacio y rubio.

Si tienes información sobre el paradero de estas dos personas, ya sea juntas o por separado, llama a la policía al 210-207-4093 o al 210-207-2325.