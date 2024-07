Clientes de Texas sin internet y cable por apagón de Spectrum

Clientes por todo Texas se encuentran actualmente sin servicio de internet después de que Spectrum confirmara un apagón en el estado.

"Somos conscientes de un apagón que afecta a los clientes en el área de Texas. Pedimos disculpas por las molestias y estamos trabajando para resolverlo lo antes posible. Gracias, el proveedor de internet dijo en un post en X."

Spectrum no facilitó una estimación del tiempo de restablecimiento del servicio ni cuántos clientes se han visto afectados.

